A Tano Ortiz no le importa el liderato con Rayados: “Nada te garantiza salir campeón”

Perder el liderato del Clausura 2024 no es algo que le quite el sueño a Fernando Ortiz, quien aseguró que no se consigue nada estando en el primer puesto de la tabla.

"Me preocupa todos los partidos que enfrentemos a partir del miércoles con el Inter, nada te garantiza salir campeón, afrontar el partido a partido para cerrar de la mejor manera", señaló en conferencia de prensa, después de caer 2-1 ante Cruz Azul.

El estratega argentino aseguró que se va frustrado del estadio Ciudad de los Deportes, por no haber conseguido el triunfo, pero indicó que le llega bien esta derrota previo al partido contra Inter Miami y el Clásico Regio.

"Me voy con frustración también porque a nadie le gusta perder, tenemos que corregir, tenemos un partido importante el miércoles y luego viene otro interesante en el Clásico, nos queda corregir".

Por otro lado, Tano Ortiz aseveró que no van a jugar solo contra Leo Messi, sino con un equipo, ya que no solo juega uno.

"No puedo hacer planificación sino sé si va a jugar (Messi) nosotros vamos a prepararnos para enfrentar al Inter de Miami".

Y añadió: "Estábamos enfocados en el resultado de hoy, lo que sucedió contra el rival del miércoles era otro partido, teníamos puesto el chip en este partido, ya después pensamos en el otro que viene".

