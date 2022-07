Yanet García y Ary Tenorio olvidan la ropa interior con looks cut out

Ary Tenorio y Yanet García son dos de las chicas que siempre saben llamar la atención con sus diferentes estilos a la moda. En este caso ambas utilizaron prendas cut out una tendencia que les permitió olvidarse de la ropa interior. Y en De Última te traemos los detalles.

Yanet García olvida la ropa interior con look cut out

Recientemente, Yanet García alcanzó los 100 mil seguidores en su cuenta alterna de Instagram @yanetgarciahealthcoach, en la cual se dedica a brindar consejos y recomendaciones sobre alimentación y ejercicio, pues hay que recordar que, además de dedicarse a la conducción, también es entrenadora de salud certificada.

La ex chica del clima no deja de cosechar éxitos y día con día su cuenta se mantiene creciendo, por lo que la conductora celebró tal logro posteando un reel, en su cuenta principal, en el que se le ve bailando junto a unos globos. Pero, lo que más llamó la atención fue su look.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet García, es considerada una de las presentadoras más sexys de la televisión, siempre dando qupe hablar con cada outfit que utiliza.

Y, de nueva cuenta lo volvió a hacer al utilizar un vestido amarillo cut out, este tipo de prendas se caracterizan por contar con diferentes aberturas a lo largo de la tela, lo que hace que algunas partes del cuerpo queden al descubierto. Por este motivo la conductora prefirió no utilizar ropa interior.

El video fue del agrado de sus seguidores y amigos, por lo que ya cuenta con casi 284 mil likes y diversos comentarios como: “Te lo mereces princesa", “Hermosa", “Bonito tu vestido me encanto", “Felicidades”.

Ary Tenorio olvida la ropa interior con look cut out

Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, es una de las chicas del momento, robándose las miradas al seguir las tendencias de moda.

La influencer se encarga de viajar por el mundo, recorriendo diferentes países y en esta ocasión tocó el turno de Corea del Sur pues desde hace varias semanas se encuentra conociendo diversos rincones del país asiático en compañía de su novio. Y, el pasado 17 de julio, posteó una serie de fotografías por Busan donde también eligió lucir prendas cut out, al igual que Yanet García.

Se trató de un short blanco y un top en color pistache con apliques de corazón en las aberturas, dejando en evidencia que para lucir este estilo no se necesita usar ropa interior.



Foto: Instagram @arianny.tenorio

El contenido ya cuenta con más de 166 mil likes y diversos comentarios, tales como: “Demasiado cool", Wow", “Hermosa", “La más guapa", “Que lujo, te ves divina". Son tan solo algunos de los elogios que recibió Ary Tenorio.

Prendas cut out en tendencia

Al igual que Yanet García y Ary Tenorio, también puedes incorporar estas prendas a tu clóset. No te quedes atrás, pues son el estilo del momento.

Como te comentamos anteriormente estas se caracterizan por tener aberturas a lo largo de la ropa. Esta moda reinaba durante la década de los 90 y hace un par de años regresó para apoderarse de las pasarelas y el street style.



Foto: Shein

Además, son muy fáciles de conseguir ya que el estilo está presente en una gran cantidad de prendas, como sudaderas, tops, faldas, shorts, vestidos, entre muchas más. Y son ideales para utilizarse en todas las estaciones del año, por lo que siempre estarás a la vanguardia.

