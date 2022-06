Yanet García vuelve a poner en tendencia los tacones de aguja altos

Yanet García siempre ha sido reconocida como una de las conductoras más sexys del medio y es que con cada look que utiliza da de que hablar, llegando a ser considerada un ícono de la moda por su buen estilo. Y, de nueva cuenta dio muestra de ello al utilizar un conjunto de lencería en color rojo acompañado de unos tacones de aguja de 18 centímetros en tendencia.

La chica del clima no para de sorprender a todos sus seguidores con el contenido que comparte en sus redes sociales, tal como lo hizo el pasado 29 de junio, donde posteó una fotografía en su cuenta de Instagram.

En esta la conductora tuvo una sesión de fotos con todo un equipo detrás. El fotógrafo encargado fue Diego Alanis, conocido como Dievko, el peinado estuvo a cargo de Clarissa Reyes y el maquillaje fue realizado por el reconocido Alfonso Waithsman.

Yanet García lució un sexy conjunto de lencería en color rojo de la marca Victoria Secret, además de lucir sus largas piernas en unos tacones de aguja de 18 centímetros.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

La fotografía contaba con la siguiente descripción: “I'm not perfect. But I'll always be real" y fue del agrado de sus millones de seguidores, ya que obtuvo comentarios como: “La diosa más hermosa del mundo", “Hermosa", “Eres bellísima”, “Linda", “Que belleza”; entre muchos otros elogios.

Tacones de aguja como los de Yanet García en tendencia

Los tacones de aguja hacen honor a su nombre, pues tienen una forma estilizada. Los “stilettos", como los llamaba Christian Dior, nacieron en la década de los años 50.

Aunque estuvieron de moda hace varios años fueron reemplazados por las plataformas, debido a que estos últimos aportan mayor comodidad.

Sin embargo, hace un par de años regresaron a los clósets de toda mujer, pues son un clásico que nunca debe faltar, ya que visualmente logran que el pie luzca más pequeño y sofisticado, asimismo, las piernas lucen más largas, aportan más altura y una espalda más recta, por lo que simbolizan feminidad y empoderamiento.

Los puedes encontrar cerrados o abiertos, con una o varias tiras atadas a la pierna como en el caso de los que utilizó Yanet García, los cuales también cuentan con un tacón de 18 centímetros en tendencia.

Este tipo de zapatos son muy fáciles de conseguir, hallarás unos similares desde marcas económicas y hasta de lujo. Como en el caso de Shein, los cuales se encargan de vender un modelo parecido por 468 pesos.



Foto: Shein

Por otro lado, Farfetch vende un diseño de la marca Gianvito Rossi por 10 mil 890 pesos.



Sin duda, los tacones de aguja regresaron para quedarse y Yanet García es una de las encargadas de ponerlos en tendencia, pues en diversas ocasiones se le ha visto utilizar modelos similares, hace apenas 2 semanas volvió a postear una fotografía en su cuenta de Instagram con unos stilettos en color negro, los cuales la hacen lucir fabulosa.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Si también quieres estar a la moda no dudes en lucir unos tacones de aguja de gran altura.

