Yanet García se atreve a llevar lentejuelas hasta en el bikini

El verano aún no ha terminado y son varias las celebridades que siguen disfrutando de sus vacaciones. Es a través de las redes sociales que famosos y famosas muestran fotografías o historias gozando de sus días de descanso. Tal es el caso de Yanet García, la popular mexicana conocida como “la chica del clima”, que lució su figura portando un bikini con lentejuelas.



Y es que un buen viaje debe ser acompañado por grandes outfits, y Yanet García, sin duda alguna, no deja de robarse las miradas, pues la regiomontana no para de ser halagada en sus redes sociales por las vestimentas que porta para cada ocasión, desde sus looks deportivos para hacer ejercicio hasta sus múltiples bikinis para los días de disfrutar el agua y el sol.

Yanet García luce bikini de lentejuelas, la tendencia de este verano

Los especialistas en moda ya nos habían adelantado que este verano estarían de regreso los looks luminosos. Lentejuelas, strass y otros apliques brillantes volvieron a estar en tendencia para deslumbrar a cualquiera. Y las celebridades no han perdido la oportunidad de lucir ese estilo.

Vestidos repletos de lentejuelas, tops brillantes y trajes decorados con piedras y cristales luminosos y contrastes metálicos, son prendas que han sido parte de los outfits para esta época del año. Sin embargo, la regiomontana, Yanet García, lo llevó más allá, y es que para pasar unos días de descanso en la playa decidió llevar la tendencia de las lentejuelas hasta su bikini.



Fue tan solo hace unos días que Yanet García, a través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que demostró su gusto por la moda de lentejuelas llevándolas de una manera única.



Imagen: Instagram: @iamyanetgarcia

El bikini de lentejuelas que llevó Yanet García a la playa

La fotografía de Yanet García usando su bikini de lentejuelas fue tomada en las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago de 40 islas bajas, con corales, en el océano Atlántico, un territorio en las Indias Occidentales Británicas de ultramar al sureste de las Bahamas.



En dicha publicación se puede ver a la regiomontana posando con un traje de baño de 2 piezas, de tonalidad nude en la parte de los cordones y tirantes, pero con unas deslumbrantes lentejuelas color oro en el resto del bikini. Yanet, se encuentra recargada sobre una palmera, mientras que de fondo se puede observar el mar y la arena.



Complementando su outfit, la actriz porta unas arracadas circulares de gran tamaño, así como un maquillaje ligero, con sombra nude en los párpados y un pequeño delineado.



Dicha fotografía no pasó inadvertida por sus más de 14.8 millones de seguidores en Instagram, pues cientos de comentarios se hicieron presentes para halagar lo bien que se ve Yanet. Desde “es perfecta” hasta “ella es impresionante”, sus seguidores le dejaron muchos cumplidos.



Cabe señalar que esta no ha sido la primera vez que Yanet García se ha dejado ver portando la tendencia brillante este verano, pues en otra publicación, se le puede ver utilizando un top plateado lleno de brillos, demostrando siempre estar al tanto de las tendencias de moda y buscando la manera de sacar su lado más sexy.

