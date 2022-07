Yanet García muestra que el bikini amarillo es el must del verano

Yanet García sigue mostrando, a través de redes sociales, su buen gusto por la lencería y los trajes de baño. En sus distintos perfiles en plataformas de internet ha dejado ver lo versátil y diversa que puede ser a la hora de portar este tipo de prendas. Desde modelos básicos de dos piezas o diseños atrevidos, hasta colores llamativos y en tendencia, como su bikini amarillo que es el must de este verano.



La regiomontana, conocida por su participación como la chica del clima en Televisa, no deja de sorprender a sus más de 14.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, desde la cual, en todo momento está activa, con fotografías, videos y breves historias, dejando ver una parte de su día a día, y esta ocasión no fue la excepción.



Fue desde el distinguido Club Equinox Hudson Yards, en New York, Estados Unidos, ciudad actual en la que vive Yanet, que la mexicana compartió una serie de fotografías disfrutando de un día de relajación junto a la alberca portando un bikini amarillo ideal para este verano.

Yanet García viste bikini amarillo en NewYork para este verano

A través de su cuenta de Instagram, @iamyanetgarcia, la regiomontana subió para sus millones de seguidores unas fotografías en donde se encontraba disfrutando de un día de relajación en su actual lugar de residencia. Yanet, encendió las redes al portar un bikini de color amarillo, el cual fue de gran agrado para los usuarios alagándola con comentarios positivos.



Desde emojis de corazones amarillos hasta frases como “foto ideal”, “es simplemente perfecta”, “publicación perfecta” y “hermoso bikini”, fueron solo algunos de los casi mil comentarios que Yanet García generó en su publicación titulada “La vida no examinada no vale la pena vivirla”, acompañada de un corazón rojo y el emoji de la estatua de la libertad.



Imagen: Instagram @iamyanetgarcia

Su look constaba de un bikini de dos piezas color amarillo, acompañado de accesorios como un pulsera Cartier, anillo, un dije con una cruz y lentes de sol.

Yanet García compartió historias en las que se le puede ver con otra joven a la que etiquetó como @doctor_digo, ambas tomando una bebida con sandía.



En otra historia, Yanet compartió un pequeño video del Club Equinox Hudson Yards, así como una fotografía del libro que se encontraba leyendo en esos momentos, el cual lleva el nombre de “Dígase una mejor mentira: use el poder de la transformación rápida” de la autora Marisa Peer.

Los bikinis amarillos de Yanet García

Esta no es la primera vez que se ha visto a Yanet con un bikini de color amarillo, por lo que deja claro que es el must de este verano.

Días atrás publicó otra fotografía en donde se le puede ver con otro bikini también de color amarillo, confirmando que el color está en tendencia.



Imagen: Instagram @iamyanetgarcia

La descripción de dicho post fue “Pensando en ti” y también se le puede ver a Yanet García portando unos lentes oscuros con el cabello mojado mientras toma el sol. Una vez más, sus seguidores no se hicieron esperar con la gran cantidad de comentarios positivos para la mexicana.

