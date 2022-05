Si alguien sabe cómo llevar tendencias que son consideradas arriesgadas por muchos esa es definitivamente Yanet García, quien apuesta por usar lo que le gusta y consigue impresionar a todos. En esta ocasión decidió sumarse al trend del naked dress, luciendo un diseño ideal para ser el centro de atención en la playa.

A través de algunos fragmentos del proyecto en el que se encuentra colaborando, Yanet García compartió su look y, una vez más, incendió las redes sociales con la sensualidad que desbordó. Te mostramos el naked dress de la "ex chica del clima” que querrás tener.

Naked dress, el trend que llegó para quedarse y a Yanet García le encanta

Las últimas semanas han sido sumamente fructíferas para el mundo de la moda, con decenas de lanzamientos y colecciones nuevas que dan una muestra de qué es lo que predominará en las próximas temporadas. Uno de los estilos más repetidos es el naked dress, replicado en numerosos diseños para todo tipo de ocasión, y pintando para ubicarse como el favorito de quienes disfrutan explotar su lado más sensual.

Por supuesto que Yanet García no podía quedarse atrás, y era casi un hecho que sería de las primeras en subirse a este trend, pues no es un secreto su gusto por la lencería, trajes de baño y piezas cut out. Así, lució un modelo de naked dress perfecto para la playa, mostrando las oportunidades que existen para una prenda de este tipo.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet García luce un vestido naked dress en la playa

En su cuenta de Instagram, en donde cada vez aumenta más su cifra de seguidores y popularidad, la conductora regiomontana compartió un adelanto del material que está preparando para su cuenta en Only Fans.

En tan solo un par de segundos, deja claro que está comprometida con darle a sus fanáticos fotografías y videos de primera calidad, teniendo un equipo de expertos que se encargan de todos los detalles.

Hasta el momento, este clip está a punto de superar las 150 mil interacciones, entre las que destacan los aplausos para la producción encargada de su plataforma.

Con un discreto preview de esta sesión de fotos, Yanet García demostró que el naked dress se ha colado en su armario, siendo además una prenda sumamente funcional para ella, debido a sus constantes visitas a la playa y viajes donde disfruta tomar el sol luciendo su impresionante figura en los trajes de baño y bikinis más top.

El look de la modelo e instructora fitness se compone de un mini bikini de dos piezas y un vestido de silueta cut out bordado en hilos de un material similar a la manta que dejó su espalda totalmente descubierta; mientras que el diseño está tejido en un patrón irregular que deja parcialmente a la vista la piel. Convirtiéndose en un naked dress pensado para aquellas que se atrevan a ser las protagonistas de la playa o de cualquier sitio a donde se vaya, pues inevitablemente se roba todas las miradas a su paso.

Este atuendo de Yanet García funciona también con un fondo o piezas debajo, por lo que no sería sorpresa que adaptándolo a su estilo, lo lleve en otras ocasiones. También, podemos tener la certeza de que la “ex chica del clima” adoptará el naked dress como uno de sus consentidos, y sus casi 15 millones de followers serán los primeros en comprobarlo.

