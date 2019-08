Y la peor vestida de la semana es… Michelle Vieth

Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una actriz y presentadora muy popular en redes sociales. Hablamos de Michelle Vieth, quien hace un par de días compartió su look para dar la bienvenida al programa Tu Casa TV de MVS.



Con un look de la firma Studio F, Michelle lució unos mini shorts, color café con una blusa crop-top off-the-shoulder con un moño al frente y estampado a rayas con motivos tropilcales. Lo combinó con unas sandalias con puntas abiertas y un peinado con ondas playeras.



Sin embargo, este atuendo, si bien está bonito, no nos convenció en absoluto porque se veía muy descoordinado. Es decir, el look luce demasiado informal para la ocasión. Podremos pasar los shorts y la blusa pero los zapatos no combinan y menos cuando tienes un pedicure de color.



Cortesía

A nuestro gusto, unos jeans con esa blusa o una blusa blanca con holanes y encaje con esos shorts cafés hubiesen sido la opción, pues al hacer esto, se logra que el look no luzca demasiado informal y descuiado y deja relucir una belleza más elegante y sofisticada.

¿Qué te pareció?