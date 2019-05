Y la peor vestida de la semana es… Marion Cotillard en Cannes

Bienvenida una vez más a tu sección favorita, 'La peor vestida de la semana' en esta ocasión estamos en medio de una incertidumbre. No sabemos lo que nuestros ojos vieron. ¿Se trata de un look atinado o un simple desastre? La actriz de origen frances, Marion Cotillard asistió a la edición 72 del Festival de Cine de Cannes y lo hizo con un look que realmente no sabemos cómo reaccionar.



Reuters



Se trató un look tan complicado que aún no sabemos cómo reaccionar a él. El atuendo estuvo compuesto por un total look de la colección pre-fall 2019 de Balmain, conformado por un abrigo de mezclilla con estampado estilo asiático, un crop-top y shorts negros y zapatallias del mismo tono.

Ok, lo que rescata este atuendo es el increíble abrigo de alta costura que está hecho de mezclilla y estampado a mano. Sin embargo, el top y el short así como las botas fueron un error garrafal. Sin mencionar el peinado suelto y relamido que combinó con esos aretes de diamantes color azul ¿En qué estabas pensando Marion?



Reuters



Si la tirada era la mezclilla, una camisa blanca (muy a la Carolina Herrera), jeans de alta costura unas sandalias y el hermoso kimono de Balmain hubiesen sido la fórmula ganadora.

¿Qué te pareció?