Y la peor vestida de la semana es… Fey y sus medias de red

Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una cantante que se ha distinguido siempre por su manera de vestir y de mostrarse en redes. Sí, tal como lo has leído en el título de esta nota, hoy le toca el turno a Fey, quien por cierto, lució un atuendo que realmente nos dejó muy confundidas. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces sigue leyendo.



Sabemos perfectamente que Fey es una mujer decidida y muy guapa. Si bien posee un sin número de cualidades como inteligencia y trabajadora, la belleza y la sensualidad son características que la hacen muy popular en redes sociales. Sobre todo cuando sube a su Instagram sus fotos más sensuales. Sin embargo, a veces no entendemos el porqué de las piezas y la hace caer derechito a esta la sección más temida del espectáculo.



Resulta que en su afán de lucir increíble, Fey compartió hace unos días una fotografía en la que luce un atuendo bastante rockero. Sentada en una silla negra y portando lo que parece un corsé y un chaleco de piel, Fey también vistió unas medias de red que realmente no le vimos sentido alguno. Además combinó el atuendo con unas zapatillas de glitter color negro y pulseras con aplicaciones de metal.



Sí, sabemos que te estás preguntando: ¿qué tienen que ver las medias con que esté mal su look? Bueno, pues realmente así no tiene nada de malo. Recuerden que cada una puede usar lo que quiera, cuando quiera y como sea, pero Fey, siendo una figura pública debe cuidar más su imagen. Las medias de red si bien son geniales para darle un toque sexy a nuestro look, el modelo que eligió realmente no le favorece en absoluto. Creemos que unas medias de red con la puntada más cerrada debió de ser la opción correcta.



Sin embargo, al final del día, Fey siempre nos impactará con sus decisiones de estilo y no podemos esperar a saber quién será la próxima peor vestida de la semana.