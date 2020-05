Mientras pasa la cuarentena y los meses, la cuarentena ha hecho que cometas muchas locuras como cambiar tu look infinidad de veces

así como replicar los famosos retos virales que de alguna manera te distrae. SIn embargo, si ya no aguantas la cuarentena y has recurrido a acciones extremas de belleza, entonces esta nota es para ti.

Todo el mundo padece este encierro y en las redes sociales podemos ver que algunas celebridades comparten mucho de su vida diaria y como mejor ejemplo está la ex Spice Girl, Victoria Beckham, que llevó a presumirnos una de sus habilidades por la que es conocida: la flexibilidad.

Para entender esto, tienes que regresar a 2017 y así recordar la icónica foto que regaló la diseñadora británica en sus redes sociales en donde se le ve usando un vestido negro en la sala de su casa pintando sus uñas, quizás esto te haga pensar, ¿y bueno, eso qué tiene de nuevo?, bueno, pues desde ese entonces ya nos enseñaba lo cual habilidosa era con sus piernas y su icónica pose.

Leer también: Jacquemus lanza reto en redes sociales y se vuelve viral

A partir de ese momento, la pose de Victoria Beckham es algo que todos quieren hacer y que replican con éxito en redes sociales. Un ejemplo de esto es el caso de Kourtney Kardashian, la integrante de una de las familias más famosas de la televisión americana nos mostró en instagram que la pose de Victoria es una tendencia y que hacerla vale la pena.

Si bien la flexibilidad no es una característica que nos acompañe a todos en nuestra vida diaria, este reto nos ha dado desde intentos fallidos hasta fotos que se han vuelto verdaderos casos de éxito para que nos anima a seguir intentándolo.

También lo que los usuarios han rescatado de la foto original son los looks de Victoria, pues algunos de ellos lo han hecho con todo tipo de atuendos que nos demuestran que el estilo no debe de estar peleado con la flexibilidad. Los looks deportivos son algo que no han faltado en esta cuarentena y por ende son los primeros en este reto

También los looks más cargados de glamour no son impedimento para mostrar ese ángulo de 90 grados

Recuerda que en caso de que lo vayas a imitar, tienes que calentar con movimientos circulatorios y pendulares para evitar un desgarre muscular, también ten presente la capacidad que tiene tu cuerpo de llegar a este ángulo y así evitarás cualquier molestia en tu cuerpo

Leer también: Conoce el Princess Challenge, el nuevo reto viral de las redes sociales