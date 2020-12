En estos días de fiesta en casa no deben faltar las fotografías para enviar tus mejores deseos a tus amigos y familiares mediante redes sociales como Instagram.

Si quieres tomar las mejores fotos de tu look, regalos, cena o de tu decoración navideña, en De Última te compartiremos algunos tips para que saques provecho de todos estos elementos.

Antes de empezar a capturar tus fotos es importante que no te agobies pensando en que quizás no tienes una cámara profesional o necesitas ayuda de alguien que pueda tomarte buenas fotografías para presumir ese look que utilizaste para disfrutar la cena navideña con tu familia.

Aunque parezca casi imposible de realizar, tu puedes llevar a cabo algunos trucos sencillos que harán que tus sesiones de fotos navideñas destaquen en redes sociales, además esta temporada de fiestas es ideal para explotar tu potencial y descubrir luces, objetos y ángulos que favorezcan tus selfies de recuerdo.

Estos son tips para que tomes las mejores fotos en esta Navidad:

Evita el flash

El sitio especializado en fotografía SLR Lounge asegura que si quieres lograr buenos efectos en tus fotos, es necesario que no exageres y optes por desactivar el flash, así estés utilizando la cámara de tu teléfono o una cámara.

Al quitar el flash, podrás aprovechar las luces de tu decoración navideña para componer tus fotos, SLR Lounge explica que este elemento permite que el ambiente que crean las luces tenga sombras que caigan directamente sobre ti o los objetos que quieres capturar para darle ese toque de celebración que quieres demostrar en tus fotografías.

(Foto: Pexels)

Utiliza un tripié

PicMonkey señala que para obtener buenas fotos vas a requerir de un trípode que puedas instalar en una mesa o una base, para evitar movimientos que con tu mano podrían afectar el resultado final, además esta herramienta podrá ayudarte a tomar fotos de cuerpo completo para presumir tu look.

Usa poca profundidad

El blog PicMonkey asegura que hacer que el fondo de tus fotos se vea borroso es un elemento visual básico que puede añadirle ese toque navideño a tus tomas.

Y para lograr profundidad en tus imágenes, es necesario que tu cámara se enfoque en una pequeña porción para que lo demás parezca borroso.

Si quieres aplicar esta técnica, solo debes acercar más la cámara al objeto que quieres captar, o bien, si vas a utilizar este elemento para tomarte fotos, algunas cámaras de celular tienen la opción de utilizar el modo retrato o desenfocar, un recurso que te ayudará facilmente.

(Foto: Unsplash)

Busca las poses correctas

Quizás ya tienes todos los elementos técnicos, sin embargo, si se trata de una selfie, debes posar para darle más protagonismo a la imagen.

Debes tomar en cuenta qué quieres mostrar en la foto, si vas a posar para presumir tu outfit, el sitio en inglés ShotKit, recomienda hacer poses que creen curvas; si quieres lucir muy femenina, solo tienes que apoyar tu peso sobre una pierna y flexionar la otra, esto hará que resalte la cadera y la cintura.

En caso de que lo que buscas sea un retrato, acude a tu mejor ángulo, también puedes abrir tu boca ligeramente para alargar la línea de la mandíbula, es importante que no exageres este truco ya que tus fotos podrían fracasar si lo practicas de la manera equivocada.

Otro elemento que puedes utilizar son las siluetas, aprovecha las luces y entornos navideños en tu hogar para pararte frente a ellos y hacer que en la imagen sólo aparezca tu silueta, esto incluso te gustará para crear tarjetas de felicitación para tus seres queridos.

(Foto: Unsplash)

Mantente alerta a las reacciones

Si también quieres tomar fotos de tu familia, este consejo puede funcionarte para capturar uno de los momentos más esperados de esta celebración, los regalos: Para lograr las mejores fotos de este momento de dar y recibir, tendrás que mantenerte alerta a las reacciones, además, SLR Lounge sugiere que configures tu cámara de tal manera que la toma de fotografía sea la más rápida posible porque en estos momentos los sujetos que aparecerán en la toma no estarán posando, lo cual se traduce en un reto.

Utiliza objetos para tus fotos

Esta recomendación puede darle un toque especial a tus fotos, ya que no solo tu outfit o maquillaje deben de ser considerados para compartir tu celebración en casa, también puedes tomar fotos de tu decoración con algo que te caracterice, como unos calcetines, pijama, tus obsequios o tu cena navideña, todas las ideas son bien recibidas.

(Foto: Pexels)