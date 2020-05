Seguramente alguna vez has visto de reojo las puntas de tu pelo y haz sufrido un ataque al corazón pues su aspecto no es para nada lindo. Si el terror de las puntas abiertas aqueja a tu cabellera, no te preocupes pues siempre hay una solución.



Foto: pexels

Este mal aqueja a cuanto ser viviente se le atraviese y, sin importar nada, ha aterrorizado a influencers, amas de casa, estudiantes y a muchas otras personas. En el pasado, la única posible solución para esto era recortar unos buenos centímetros de las cabelleras, sin embargo antes de recurrir al tijeretazo hay que probar otras opciones pues hoy en día existen muchas alternativas para dejar esta opción de lado y continuar con un largo impactante con puntas lisas y sedosas.



Se delicada

Lavar el pelo con delicadeza. El cabello es más frágil y vulnerable cuando está mojado. Por lo tanto, no lo frotes agresivamente. Usa las yemas de los dedos, masajeando ligeramente el cuero cabelludo. A la hora de secarlo, tampoco lo agites. Mejor ponte una toalla de microfibra a modo de turbante y deja que esta absorba la humedad.



Foto: nsplash



El cepillado

Cepillar el cabello con suavidad es indispensable para mantenerlo sano. A la hora de desenredarlo es mejor usar un peine de dientes anchos. Empieza por las puntas y ve subiendo hacia arriba poco a poco para no tirar del pelo y llegar a arrancarlo.



Foto: Instagram @shiri_natural

Leer también: ¿Se puede aclarar el pelo de manera natural?



Peinados

Evita el uso excesivo de diademas ajustadas, ligas con muchas vueltas y ajustes extremos. También procura no juguetear con tu pelo, retorciéndolo entre los dedos. Desgastarás la queratina del cabello y se abrirán las puntas.



Foto: Instagram @heather_pmthesalon



Tratamientos

Los serums reparadores y aceites multifuncionales son esenciales para mantener nutrido el pelo. Aplica rápidamente dos gotas de medios a puntas y evitarás que estas se abran y el pelo se encrespe. Así ayudaras a sellar las puntas, nutren y aportan brillo, sin engrasar el pelo. La única condición es aplicarlos siempre al final del peinado. Es decir, no lo uses antes de aplicar calor con planchas o secadoras pues achicharrarás el pelo y todo saldrá peor.



Foto: Sephora

Shampoo

Elige preferentemente un shampoo nutritivo con ingredientes naturales y fortalecedores los cuales pueden ser leche de coco, aloe vera, vitaminas o algunas hierbas. Aplicalo gentilmente masajeando tu cuero cabelludo.



Foto: Sephora

Leer también: Cinnamon Brown, la nueva tendencia en color de pelo que le va bien a todas

Opciones profesionales

Si crees que tu caso ya llegó a extremos incontrolables puedes acudir con algún profesional para que realice un tratamiento propio de este mal. Pueden aplicar queratina a tu pelo o cauterizar las puntas al cortarlas lo que mantendrá la queratina y nutrientes en la fibra.

Foto: splash



Suplementos

Otra alternativa general para mejorar el aspecto de tu cabello es ingerir suplementos nutricionales que le aporten a tu cabellera, piel o uñas las vitaminas necesarias para revivir y lucir increíbles.

Leer también: Mascarillas caseras para un pelo hermoso