El lunes 7 de octubre, la cantante Taylor Swift asistió a un partido de fútbol americano entre los Chiefs de Kansas City y los Saints de Nueva Orleans, para apoyar a su novio, Travis Kelce, como ha hecho en otras ocasiones.

La intérprete de “Cruel Summer”, quien se acaba de convertir en la artista femenina más rica del mundo según Forbes, destacó con su maquillaje llamativo, protagonizado por unas pecas de glitter, estilo también conocido como glitter freckles, el cual se ha llegado a viralizar en redes en años anteriores.

Las bonitas pecas con glitter de Taylor Swift

No es un secreto que Taylor es un icono de moda y belleza, cuya gran influencia permea en varias generaciones, debido a su gran talento musical y cálida personalidad. Así que no nos extrañemos si este detalle de su maquillaje comienza a gozar de popularidad entre sus swifties.

Taylor Swift deslumbra con un maquillaje con pecas falsas, pero no se trata de un efecto sencillo y natural. Todo lo contrario, la cantante añade glitter freckles sobre sus pómulos y nariz.

Taylor Swift luce maquillaje con pecas de glitter. Foto: AFP

Las pequitas brillantes relucen en tamaño mediano y en tono dorado, y se podrían hacer con diamantina especial para maquillaje. Estas pecas con glitter se posan sobre un blush en tono rosa suave, que ilumina su rostro.

Este tipo de maquillaje se puede adaptar a diferentes estilos, especialmente en temporadas festivas como la spooky season que ya vivimos y Navidad, donde el brillo tiene un lugar especial en los beauty looks.

Swift no renuncia a su icónico tono rojo en los labios, pero sí lo lleva en menor intensidad, lo que permite crear balance en su look. Esta vez luce un gloss, que aporta un brillo jugoso. Para realzar la mirada, no falta el clásico delineado cat eye.

Taylor, en compañía de su padre, Scott Swift. Foto: AP

Leer también: 5 tendencias de maquillaje que amarás probar en 2024

El outfit de Taylor Swift para un momento de fútbol

¿Cómo fue vestida Taylor Swift al más reciente juego de los Chiefs? La famosa eligió un total look de Vivienne Westwood, en una mezcla de gris y borgoña.

Lució un conjunto con estampado de tartán, conformado por una falda corta asimétrica, inspirada en el tradicional kilt escocés (según indica la marca en su web), y un corset con escote de corazón drapeado, que es un sello de la firma.

Completa su look con botas altas de color negro, con puntera puntiaguda y plataforma. Su bolsa, en forma de corazón, y sus aretes, llevan el orbe (“Orb”) que identifica a la marca fundada por la madre del punk, Vivienne Westwood (1941-2022).

Swift luce un total look de Vivienne Westwood. Foto: AFP

En esta temporada, ¿te gustaría lucir un maquillaje con pecas de glitter como el de Taylor Swift?

Leer también: Emily, hija del Canelo Álvarez, modela un delineado eléctrico