Shein unió esfuerzos con Anitta, la reconocida cantante brasileña y referente de la moda, para lanzar una colección única bajo el nombre EvoluShein x Anitta. Esta colaboración no solo destaca por sus piezas vibrantes y atrevidas, sino también por su enfoque en la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades creativas.

Anitta seleccionó personalmente a ocho diseñadores independientes de todo el mundo para cocrear esta colección de 75 piezas que está inspirada en su estilo icónico y su energía inigualable.

El lanzamiento de Shein x Anitta forma parte de la iniciativa EvoluShein by Design de la marca, que busca impulsar la innovación en la moda sostenible y apoyar la autoexpresión inclusiva.

Según la firma, esta colección fue creada con materiales responsables y procesos de producción que minimizan el impacto ambiental. Incluye piezas que van desde vestidos y conjuntos de dos piezas hasta faldas, bodys y tops, todos diseñados para celebrar la diversidad de estilos y cuerpos, en tallas extendidas.

Como parte de esta colaboración, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los dos diseñadores basados en México que forman parte del talentoso grupo de creativos que trabajaron junto a Anitta para crear algunas de las piezas más llamativas de la colección: Raúl Orozco y Valeria Cortés.

Foto: Especial

Talento de México detrás de la colección Shein x Anitta

Valeria Cortés, una venezolana que lleva cuatro años viviendo en México, es la fundadora de la marca Veinticinco, la cual se caracteriza por sus diseños sin género que buscan desafiar las normas establecidas de la moda.

Por otro lado, Raúl Orozco es un diseñador mexicano con una sólida trayectoria en la industria. Su marca homónima, fundada en 2015, está dirigida a mujeres que buscan algo más allá de los básicos convencionales.

Con una formación que incluye estudios en reconocidas instituciones internacionales como el Instituto Marangoni en París y el Instituto Burgo de la Moda en Milán, Raúl ha presentado sus colecciones en importantes plataformas de moda, como Mercedes Benz Fashion Week y Minerva Fashion, ganándose el reconocimiento en la escena tanto nacional como internacional.

Total black, de Raúl Orozco. Body rojo, de Valeria Cortés. Foto: Especial

A continuación, presentamos nuestra entrevista con estos dos diseñadores, quienes nos cuentan más sobre su experiencia trabajando en esta colaboración y el proceso creativo detrás de sus diseños para EvoluShein x Anitta.

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una colección en colaboración con Anitta y qué impacto tuvo en su enfoque creativo?

Valeria: La experiencia fue increíble. Nunca pensé que tendría la oportunidad de que mis diseños los usara una artista tan importante. Anitta es una mujer a la que admiro muchísimo por todo lo que ha logrado.

Este proyecto fue fundamental para mí y para mi carrera como diseñadora. Me encantó trabajar con materiales y recursos más amigables con el medio ambiente, lo que me ha llevado a cuestionar mi forma de hacer moda. Sin duda, ha sido un gran aprendizaje que impactará mi enfoque creativo en el futuro.

Raúl: Este proyecto fue una experiencia enriquecedora que comenzó con una profunda inmersión en la vida, filosofía y estilo de Anitta. Desarrollar una propuesta de diseño y ser seleccionado entre destacados diseñadores fue un honor. Gracias a este proceso, amplié mi perspectiva creativa y adquirí conocimientos sobre materiales sostenibles y moda ética, enriqueciendo mi enfoque profesional.

-¿Qué quisieron expresar a través de esta colección y para qué tipo de mujer fue creada?

Valeria: Lo más importante de esta colección es que demuestra que se puede hacer moda de una manera más responsable, mostrando empatía hacia el medio ambiente. Utilizamos materiales tanto reciclados como reutilizados, siempre pensando en crear diseños para todos los tipos de cuerpos y estilos.

Esto es genial porque hemos desarrollado una colección en la que cualquier mujer que quiera sentirse hermosa y empoderada puede encontrar algo para ella.

Raúl: En mi ardua investigación me topé una inspiradora entrevista con Anitta sobre su éxito con "Vai Malandra". Al preguntarle sobre el significado de "malandra", ella definió a esta mujer como experta en la vida, empoderada, inteligente e independiente. Esa visión me motivó a crear esta colección: prendas que reflejan la esencia de una "malandra".

Son piezas para una mujer que sabe lo que quiere, se esfuerza por lograrlo y, al mismo tiempo, se preocupa por su entorno y el medio ambiente, trabajando por hacer del mundo un lugar mejor.

En la actualidad, el empoderamiento no se trata de egoísmo, sino de empatía y conciencia. Esta colección es un tributo a la mujer moderna que combina fuerza y sensibilidad, demostrando que el verdadero poder femenino se basa en la conexión y el cuidado por los demás y por el planeta.

Looks de Orozco para la colección de Anitta. Foto: Especial

-¿Qué retos y aprendizajes encontraron al incorporar materiales sostenibles en sus diseños?

Valeria: Incorporar materiales sostenibles fue algo completamente nuevo para mí. El mayor reto fue crear diseños que fueran cómodos y fáciles de usar y combinar para diferentes ocasiones. Al momento de diseñar, quise hacer piezas versátiles que fueran fáciles de poner, lo que aumentaría su funcionalidad.

Además, siempre es difícil diseñar sin poder tocar o ver las telas en físico. Me aseguré de investigar lo suficiente sobre los diferentes textiles para crear diseños adecuados. Mi objetivo fue desarrollar prendas únicas y hermosas para esta colección, aprovechando al máximo esta experiencia y aprendiendo todo lo posible.

Raúl: Descubrí la diversidad de formas de ser sostenible y exploré innovadores materiales reciclados y técnicas de upcycling. El reto fue integrar estos elementos de manera moderna y elegante, manteniendo el estilo característico de Anitta. Fue un proceso desafiante pero gratificante, ya que logré fusionar sostenibilidad y estilo de manera coherente.

Valeria Cortés: "Quiero que la persona que use mis prendas se sienta cómoda, segura y guapa"

Para Valeria, la moda es una herramienta de expresión personal, y esto se refleja en su uso de colores, transparencias y estampados. Su estilo, que combina lo sexy con lo desenfadado, destaca por su enfoque inclusivo y su propuesta rebelde que invita a cualquier persona a ser libre en su forma de vestir.

-Hemos visto que usas colores vivos en tus diseños. ¿Qué mensaje buscas transmitir a través de la paleta que seleccionaste para esta colección?

Traté de incluir colores vibrantes y en tendencia para que se puedan combinar en diferentes ocasiones y con varias piezas de tu guardarropa. Desde looks para el día hasta opciones para noche, a veces un color vibrante puede darte esa energía que necesitas para sentirte mejor.

Me encanta pensar en la ropa como algo más que solo una prenda; puede ser la clave para conseguir esa dosis extra de seguridad. Quiero que quien use mis diseños se sienta sexy, hermosa y elegante. Eso es lo que busqué transmitir con mi paleta de colores.

Foto: Especial

-¿Cómo equilibras la audacia de tus cortes con la elegancia que caracteriza tus prendas?

Siempre trato de ser muy cuidadosa al diseñar mis prendas, ya que todo se trata de equilibrio. Pienso constantemente en quién va a usar mis diseños, en qué momento y cómo se va a sentir. Creo que esa empatía es clave para crear ese balance.

Quiero que la persona que use mis prendas se sienta cómoda, segura y guapa. No creo en diseñar solo por diseñar, sin pensar en los demás. Es un honor que alguien elija usar algo que he creado, y eso me motiva a seguir creando moda con propósito.

Foto: Especial

Raúl Orozco: "Busqué equilibrar la sensualidad con la sofisticación"

Raúl se distingue por su experimentación con materiales, texturas y formas, creando piezas de alta calidad que reflejan su inspiración en la multiculturalidad y el cambio constante de la sociedad.

-Notamos que los cortes asimétricos son una constante en tus piezas. ¿Qué te inspira a jugar con estas formas en tus diseños?

Los cortes asimétricos son versátiles y favorecedores para cualquier silueta, siempre y cuando se apliquen de manera estratégica. En mi investigación visual, noté que Anitta los incorpora frecuentemente en su estilo, por lo que decidí incluirlos en la colección como un elemento clave. Esta elección permitió crear prendas que no solo reflejan la personalidad de Anitta, sino que también acentúan la belleza de cualquier mujer que las lleve.

Foto: Especial

-¿Cómo te influenció el estilo de Anitta al crear estas piezas atrevidas y modernas para la colección?

Anitta embarca un estilo único: sensual, sofisticado y audaz. Estos atributos fueron la inspiración clave para diseñar la colección. Mi objetivo fue crear piezas que no solo reflejaran la personalidad de Anitta, sino que también se adaptaran a cualquier tipo de cuerpo y silueta, haciendo que cada mujer se sienta segura y elegante. Busqué equilibrar la sensualidad con la sofisticación, creando prendas que sean a la vez arriesgadas y versátiles.

Foto: Especial

La participación de diseñadores como Valeria Cortés y Raúl Orozco en esta colección refleja la importancia de dar voz a talentos independientes, quienes a través de sus creaciones logran conectar con audiencias globales y proponen nuevas formas de expresión.

