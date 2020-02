Luego de la temporada de premios, pensábamos que no volveríamos a ver a Salma Hayek en la alfombra roja de algún evento. Sin embargo, nos equivocamos. Y para la alfombra roja del festival de cine de Berlín, la actriz veracruzana nos impactó con un atuendo ganador que todas las mexicanas amamos y no dudaríamos usar un día en la oficina.

Según la revista Vogue México, el look de Salma que usó para este evento estuvo inspirado en Frida Kahlo. El look, en palabras de la revista es un atuendo que “nunca falla”, pues consiste en un vestido negro con transparencias de la firma Alexander McQueen, el cual poseía holanes y volantes tales como a los que Frida le encantaba usar.

Asimismo, la actriz utilizó toques más mexicanos con joyería dorada en collares y anillos oversized que le dieron ese “maximalismo” mexicano que tanto nos gusta a las usuarias locales. Asimismo, el efecto oxidado de las piezas las hacían lucir como piezas vintage como si se tratase de las propias joyas de Kahlo.

Hayek combinó el vestido con un cinturón corset muy icónico de Alexander McQueen y unas plataformas estilo sandalias que, a nuestro parecer, lucieron fuera de lugar y hubiesemos preferido mejor unas zapatillas en charol o en piel mate. En cuanto al maquillaje, Salma escogió tonos rosados y nude, casi apostando por el “make up no make up” dejando un ligero color rosado en mejillas para balancear el rostro y hacerlo lucir fresco y lozano. En cuanto al peinado, una cola de caballo fue perfecta para combinar todo el look y hacerla ver muy mexicana.

¿Qué te pareció?