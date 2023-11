El día de hoy los expertos de colchones Emma nos hablan sobre esa relación tan importante que existe entre una buena noche de sueño y tener relaciones sexuales saludables con nuestra pareja, con la buena noticia además, de que los lectores de El Universal Descuentos obtendrán un 12% adicional válido en todo el sitio con el código promocional SUEÑOROJO. Sin duda todos sabemos que la cama es algo que ambas actividades tienen en común, pero, ¿realmente sabemos todos los beneficios que nos trae dormir bien cuando tenemos una vida sexual activa o inclusive los beneficios que el sexo puede brindarnos antes de irnos a dormir?, quédate que aquí te lo contaremos todo.

Generalmente el sexo es capaz de reducir nuestro estrés, puede ser considerado una excelente actividad para antes de ir a dormir. El estrés y la ansiedad se encuentran entre los principales factores por los que hoy en día las personas tienen problemas de sueño. Esto debido a que aumentan nuestros sistema de alerta y mantiene a nuestros cerebros trabajando mientras intentamos dormir. El sexo nos permite despejar nuestras mentes y relajarnos, por lo que podemos quedarnos dormidos más fácilmente. ¿Pero cómo lo logra?

En el 2016, la universidad de Ottawa analizó los resultados de 12 artículos que relacionaban el sexo, el sueño y el manejo del estrés. De ahí concluyeron que el sexo antes de ir a dormir nos ayuda a reducir nuestros niveles de estrés gracias a que nuestro cuerpo libera una hormona en específico: la oxitocina, misma que, además de elevar nuestro sentimiento de conexión mental y emocional, nos ayuda a regular el estrés, lo que nos permite relajarnos y tener una mejor calidad de sueño.

En otro estudio con 700 participantes se pudo concluir que tener un orgasmo antes de dormir también se veía reflejado como un aumento en la calidad de sueño. Esto ya que cuando tenemos un orgasmo también liberamos hormonas, entre ellas principalmente oxitocina y prolactina las cuales nos dan una sensación de placer, reducen nuestros niveles de cortisol y permiten que nos relajemos y al combinarse nos crean una sensación de sueño, lo que nos facilita quedarnos dormidos.

Dormir para tener más y mejor sexo

La conexión entre el buen descanso y el sexo no queda solo ahí, ya que para que podamos disfrutar de más y mejor sexo con nuestra pareja también es necesario que prioricemos nuestras horas de sueño. Sin duda puedes haber escuchado alguna vez hablar sobre estar muy cansado para tener sexo, y esto no es una excusa, sino una realidad.

Cuando tenemos falta de sueño o no descansamos bien tenemos poca energía y nos sentimos de mal humor, incluso la falta de sueño puede contribuir a la disfunción eréctil. Al estar muy cansados no solo aumentan nuestros niveles de cortisol sino que también suprimen nuestra testosterona, hormona que impulsa la líbido en hombres y mujeres. Y su efecto no termina ahí ya que también influencia nuestras posibilidades de tener un orgasmo. Esto ha sido comprobado en varios estudios, entre ellos uno del 2015 donde 171 mujeres incrementaron un 14% por cada hora más de sueño sus posibilidades de tener relaciones sexuales, además que el dormir bien incrementaba su confianza en su apariencia. Por lo que podemos concluir que dormir bien es importante para tener más y mejor sexo.

¿Cómo afecta dormir el pico sexual de mujeres y hombres?

La doctora Verena Senn, neurobiologa y directora del equipo de investigación de Emma colchones nos explica cómo nuestro sueño está influenciado por varios elementos de nuestra vida diaria, y uno de ellos es nuestra sexualidad, ya que nuestra actividad sexual promueve la producción de hormonas importantes como la oxitocina y la prolactina. Así mismo es importante tomar en cuenta que los niveles de testosterona más altos en los hombres suelen ser por las mañanas y noches, mientras que para las mujeres suelen ser durante la ovulación y lo que más mueve sus niveles son su estado de ánimo y su conexión con su pareja.

Razones por las que dormir 7 a 9 horas son el secreto para el buen sexo

Dormir eleva los niveles de testosterona, especialmente en los hombres, por lo que aumenta nuestra libido y por ende dormiremos mejor y así mismo elevaremos la producción de testosterona.

Dormir balancea nuestro sistema nervioso autónomo lo que incrementa nuestras posibilidades de un orgasmo.

Dormir impulsa nuestra confianza lo cual es una clave importante para que las mujeres se sientan cómodas y deseen tener sexo.

Dormir aumenta nuestra creatividad, lo que nos permite tener más experimentos en la recámara.

Dormir bien eleva nuestros niveles de energía lo cual impacta nuestro rendimiento y potencia sexual.

Dormir reduce nuestros niveles de la hormona del estrés por lo que podemos estar menos en nuestra cabeza y más presentes en nuestros cuerpos, factor importante para nuestro deseo sexual y nuestra habilidad de tener un orgasmo.

Dormir lo necesario nos hace más felices y relajados, lo que facilita nuestras conexiones profundas.

