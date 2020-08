La cantante española se ha posicionado como una de las favoritas para disfrutar de una noche de antro (antes de la era del Covid-19) y ahora para pasar un buen rato en casa escuchando canciones que te hacen querer robarte las mirada en la pista, es decir, la sala de tu hogar.

Pero además, Rosalía se ha distinguido por unirse y además imponer tendencia. Ya se a través de sus uñas XL, luciendo sus curvas en prendas ultra ajustadas y brillantes al estilo Kardashian-Jenner, presumiendo la pieza estrella del verano: bucket hat, que dicho sea de paso, es de la marca mexicana No Name Studio, o bien a través de un look lleno de amor para sus seguidores.



No importa cuál sea el look que elija para compartir con sus fans, este siempre resulta una locura en redes sociales.

Y como ejemplo tenemos este look que compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram y el cual ya tiene más de 30 mil likes y más de 3 mil comentarios.

El outfit que se robó las miradas de sus seguidores consta de un coordinado de crop top de manga larga con holanes con estampado de corazones y pantalón rojo a la cintura.



El amoroso look es de la marca Left Hand LA, la cual se distingue por contar entre con divertidas prendas estampados de personajes famosos como Hello Kitty, Piolín, Dumbo, y muchas otras de las caricaturas que todos conocemos.

Aunque esta no es la primera vez que Rosalía elige las prendas DIY de la firma, pues ya antes nos ha presumido looks de impacto basados en piezas de la marca estadounidense creada por Julie Kucharski, la cual se encarga de restaurar ropa de segunda mano con ayuda de parches y técnicas como el tie-dye para darle nueva vida a las prendas.

Otra de las famosas que también ha optado por lucir prendas de Left Hand LA es Billie Elish, así que como verás tiene opciones que se adaptan a muchos estilos.



Pero no sólo ellas pues también Rihanna y Kendall Jenner se han dejado seducir por esta marca. ¿Tú te animarías a incluirla en tus looks?