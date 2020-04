Quién iba a imaginar que aquella joven, llamada Rihanna, que conquistó el mundo del espectáculo con su canción Umbrella, años después se convertiría en una poderosa empresaria de las industrias de la moda y belleza. Y, al parecer, esto apenas comienza.

La cantante Rihanna anunció recientemente que está trabajando en el lanzamiento de una nueva línea de cuidado para la piel y que llevará por nombre Fenty Skin, la cual irá de la mano de su marca de maquillaje Fenty Beauty, que lanzó en el año 2017 y en muy poco tiempo se convirtió en una de las favoritas de mujeres de todas las edades.



Fenty Beauty se caracterizó por ofrecer una amplia gama de tonos para todos los tipos de piel, brindando especial cuidado en sus bases para tonos de pieles oscuras, que aún hoy en día no encuentran tantas opciones en el mercado.

Otros de los productos favoritos son los iluminadores, el gloss voluminizador y una máscara de pestañas que lanzó a principios de este año y obtuvo muy buenas críticas por parte de sus seguidores.



Dado el éxito de su marca de maquillaje, y ha lanzado bases hidratantes con color, Rihanna decidió poner manos a la obra y desarrollar una línea de cuidado para la piel que, seguramente, será diferente al resto y ofrecerá buenas opciones a precios razonables.

Aunque no se confirmó la fecha de lanzamiento de esta línea, lo que sí aseguró la cantante a la revista Vogue británica es que esta mantendrá el mismo nivel de calidad que Fenty Beauty. “El cuidado de la piel, es la verdad. Funciona o no funciona. No hay ningún lugar para esconderse”, dijo a la publicación.

Es así como Rihanna poco a poco y con paso firme se va adueñando de la industria. Recordemos también cuenta con su marca de lencería Savage x Fenty y el año pasado comenzó un nuevo proyecto de una marca de lujo asociada con el conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy.

Pero esto no es todo. Rihanna también creó una fundación llamada Clara Lionel (por el nombre de sus abuelos) y a través de la cual recientemente hizo una donación millonaria para la lucha contra el coronavirus.