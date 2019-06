Rihanna impacta con nuevo look y sexy vestido de satén rosa

Una vez más, Rihanna nos ha dejado boquiabiertas. Y es que su belleza impacta a cualquiera que sea fanático o no de ella. Además, nos deja claro que no tiene miedo de arriesgarse y por ello la hemos visto con nuevo look, el cual se ha convertido en uno de nuestros favoritos. ¿Quieres saber más detalles? Entonces sigue leyendo.



Para la apertura de una nueva pop-up store de su marca Fenty en Nueva York, Rihanna asistió a la apertura con un vestido de satén color fucsia. El vestido con toques lenceros tenía un escote holgado, lo cual a nuestro gusto no le favoreció del todo. Asimismo, la prenda poseía un ligero drapeado en la parte de abajo que lo hacía lucir con un toque sport y sensual.

Para combinar el look, RiRi optó por joyería maxi como aretes, pulsera y anillos y unas sandalias del mismo tono. Cabe resaltar que todo el look fue de su nueva línea Fenty, la primera marca de lujo de la cantante en asociación con el grupo LVMH, famoso por ser dueño de marcas como Louis Vuitton, Balenciaga y Céline.



Sin duda lo que más llamó la atención fue su cambio de look. En vez de la melena rizada, Rihanna ha elegido un peinado de trenzas, el cual nos recuerda hace unos años cuando llevó rastas. Con el pelo hasta la cintura, también notamos que cambió de tinte a uno más cobrizo casi pelirrojo.



Fotos: AP / AFP



Sin duda una gran apuesta para el verano.

¿Qué opinas?