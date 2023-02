El 14 de febrero es el día en que todos los enamorados celebran el poder del amor y la dicha de expresarlo con libertad en todas sus formas, no solo románticamente, pues la amistad también es parte importante de la festividad.

Así que es momento de poner en práctica lo mucho que conoces los gustos de tu pareja o amigos y demostrarlo en un obsequio bonito y funcional que demuestre cuánto quieres a esa persona y lo importante que es para ti.

Si esta fecha importante llegó de imprevisto a tu agenda y no anticipaste tu regalo para ese ser especial, en De Última nos dimos a la tarea de encontrar los mejores regalos para San Valentín que podrás adquirir de último minuto por menos de 600 pesos.



Regalos de último minuto para San Valentín

Collar de corazones

Demuéstrale que es parte de tu corazón con un bonito collar con la forma representativa universal del amor, este modelo especialmente se robó nuestra atención de inmediato por hacer match con distintos estilos. Dónde: Stradivarius. Precio: 239 pesos.



Set con aroma irresistible

Oler delicioso siempre será un detalle que enamore y con este obsequio ambos disfrutarán de la sensación de un buen aroma con un mist a duo con una crema corporal. Dónde: Victoria´s Secret. Precio: 499 pesos.



Bolso de mano

En nuestra selección no podía faltar un bolso y los básicos son un buen complemento en cada look, pero algo que simbolice la fecha tan especial de tu regalo no estará de más. Dónde: Bershka. Precio: 549 pesos.



Regalos de San Valentín de último minuto para él

Cartera

Con este detalle que llevará a todas partes, cada que pague algo pensará en ti; además, sumará puntos si en su interior le colocas una foto tuya, el modelo de la imágen es de Perry Ellis. Dónde: El Palacio de Hierro. Precio: 599 pesos.



Loción fresca

Un aroma fresco, hasta en los días más estresantes, causará que constantemente piense en ti y te relacione con esa sensación. El set Seoul de Zara contiene notas de pimienta, ylan ylang, manzana y flor de naranjo. Dónde: Zara: Precio: 499 pesos.



Cinturón

Algo funcional y que continuamente usan los hombres, sin duda, son los cinturones, además tienen la ventaja de que dependiendo de la marca se adaptarán a cualquier presupuesto, el de la imagen es de Dockers. Dónde: Liverpool. Precio: 559 pesos.



