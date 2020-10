Muchas veces, y siendo muy honestas, hemos echado mano de la ropa para poder cubrir algún aspecto que no nos guste de nuestro cuerpo.

Una de las partes que más incomodidad generalmente es el vientre, pues nos hemos quedado con la idea de que entre más plano, es mejor. Y aunque sabemos que todos los cuerpos son hermosos hay quienes buscan mejorar la apariencia de esta zona.



Foto: Pexels

El vientre caído es un padecimiento que afecta en especial a las mujeres, las causas pueden ser muchas: la mala alimentación, la poca actividad física y hasta los descuidos que se tengan después de un embarazo pueden ser factores que cuelguen la piel de tu abdomen y vientre.

Aunque para tratar este problema hay miles de recursos como fajas, operaciones estéticas o cremas distribuidas por laboratorios clínicos, también existen mascarillas 100% naturales que te dan una ayudadita extra para combatir esta condición. Sin embargo, para notar resultados deberás llevar un régimen alimenticio bajo en calorías, tomar mucha agua y hacer ejercicio.

Recuerda que no existen recetas mágicas y si quieres mejorar tu figura deberás esforzarte. Puedes hacerlo de la mano de un especialista para que el camino sea más seguro y eficaz. Mientras tanto, te dejamos una lista de mascarillas naturales que te ayudarán a llegar a tu meta más rápido.

Leer también: ¿Qué dicen los labios de nosotros?

Gel de aloe vera

Ingredientes

1 gel de aloe vera o un trozo grande de sábila

Conseguir este ingrediente es una tarea muy sencilla, pues lo encontrarás en la farmacia o en una tienda naturista, además su precio es muy accesible.

Muchas veces hemos usado este tipo de gel para quemaduras y hemos visto su habilidad poderosa para regenerar la piel, por lo que este es el único ingrediente que vas a necesitar. Después de bañarte, aplica de forma circular este gel en tu abdomen para estimular los músculos del área abdominal.

Según el portal web de Garnier, este gel es de mucha ayuda para generar firmeza en la piel, mientras la mantiene hidratada y no permite que se agriete, lo que dará ese plus natural para que tu piel no se vea flácida.



Foto: Pexels

Mascarilla café

Ingredientes

Media cucharada de miel

Una cucharada sopera de café

Media cucharadita de aceite de oliva

Integra estos ingredientes para obtener una mezcla completamente homogénea que deberás aplicar de forma circular en tu abdomen y vientre. Deja reposar por 30 minutos y al finalizar toma un baño para que puedas eliminar todo rastro de la mascarilla.

El café puede ser un gran exfoliante natural, aquí hemos hablado sobre las propiedades del café, y la revista Selecciones lo menciona como un ingrediente ideal para recuperar la firmeza en tu piel.



Foto: Pixabay

Si notas alguna reacción alérgica o molestia en la piel suspende su uso y consulta al especialista.