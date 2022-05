Que no se te escapen las mejores ofertas del Hot Sale 2022: Aquí te decimos qué vale la pena comprar

¿Aún no has comprado nada en este Hot Sale 2022? No te preocupes, ocúpate, pues aún estás a tiempo de aprovechar las mejores ofertas y descuentos de la temporada, ya que las promociones del Hot Sale siguen hasta el 31 de Mayo. Así que estás en la recta final para planear tu próximo viaje, estrenar ropa, renovar tu estilo con piezas de joyería, mejorar tu casa o incluso hasta para cambiar tus lentes. Mantente atento que aquí te contamos cuáles son las mejores promociones, qué marcas verdaderamente tienen descuentos en esta temporada y cómo conseguir las mejores ofertas y cupones de descuento para ahorrar ese extra al final de tu compra.

Compra tu ropa de verano en el Hot Sale

El Hot Sale, sin lugar a duda, es el momento ideal para ampliar nuestro closet y renovar las piezas que ya están desgastadas. Esto gracias a los grandes descuentos en línea que podemos encontrar en muchas tiendas de las mejores marcas de moda, un ejemplo de ello es H&M México, dónde puedes comprar hasta con un 50% de descuento en cientos de estilos y hasta 15% de descuento en sorpresas diarias, para que compres prendas como pantalones, playeras, shorts, vestidos, trajes de baño o incluso zapatos y accesorios que van desde sombreros, lentes de sol, collares; y todo lo que necesitas para armar tus “outfits” de verano a los mejores precios y con envío gratis hasta la puerta de tu casa. Además, puedes sentirte responsable con el medio ambiente pues H&M recicla la mayoría de sus tejidos y es cada vez más “eco-friendly”. Encuentra aquí ofertas H&M con las que ahorrarás un extra y podrás tener reembolsos en tus compras y pagos a meses sin intereses según el banco que manejes.

Renueva tu hogar con las ofertas Hot Sale

Para quienes tienen su lista de pendientes del hogar o simplemente quieren mejorar su experiencia en casa también están en el momento correcto. Gracias a las promociones de los bancos podemos comprar nuestros muebles favoritos a pagos muy cómodos adquiriéndolos hasta por 24 meses sin intereses. Asimismo, diversas marcas especializadas en productos del hogar como Luuna tendrán ofertas en muebles de cama, colchones, almohadas y accesorios con hasta el 55% de descuento. No olvides que antes de finalizar tu compra puedes agregar un cupón Luuna en tu carrito de compra para que tengas un ahorro extra.





Compra un regalo con las ofertas del Hot Sale

Para lo que prefieren anticiparse en sus compras, las ofertas del Hot Sale no pueden faltar, al ser una de las temporadas con miles de productos a precios mucho más bajos, incluso en productos hermosos de joyería de marcas como Pandora, que durante los días que quedan del Hot Sale puedes llevarte 3 joyas y pagar solamente 2 en toda su tienda online; además si compras $4,900 pesos o más te regalan un joyero. Así que no puedes dejar pasar las ofertas Pandora para comprar un anillo, collar, brazalete o alguno de tus charms favoritos.

Aprovecha el Hot Sale y comienza una vida más activa

¿Quieres iniciar una vida más activa y saludable? Si tu respuesta es sí, entonces no puedes perderte las ofertas que tendrán cientos de artículos deportivos, que van desde tenis para correr, jugar deportes como fútbol, básquetbol, leggings, hasta playeras deportivas y todo lo que necesitas para iniciar o continuar haciendo ejercicio y disfrutando de tus actividades deportivas favoritas. Nuestra principal recomendación es que estés atento a las promociones de estos últimos días del Hot Sale ya que las marcas deportivas tienen promociones que en verdad vale la pena aprovechar. Por ejemplo, con las Ofertas Adidas vas a encontrar cientos de productos con hasta el 40% de descuento más un 20% adicional en toda la tienda, el cual se refleja en tu carrito de compras.

Cambia o estrena tus lentes en el Hot Sale

Para quienes necesitan renovar sus lentes o están pensando en estrenar unos lentes de sol, también les recomendamos comprarlos con las ofertas del Hot Sale, ya que durante este evento suelen tener precios mucho mejores que en una temporada normal. Así que te invitamos a visitar las tiendas en línea de tus marcas favoritas, como la marca mexicana Ben & Frank que tiene una gran variedad de lentes ópticos y de sol con precios desde los $1595 pesos. También tiene descuentos desde el 20% en los clip-ons para que vuelvas tus lentes ópticos en lentes de sol cuando quieras, así como un cupón Ben & Frank para obtener un 20% de descuento al grabar tus lentes de sol.

Recuerda mantenerte siempre atento a las ofertas y sorpresas del Hot Sale para que realices todas tus compras a los mejores precios. No olvides que puedes monitorear las promociones adidas y las de tus marcas favoritas para ver qué productos y que marcas te conviene comprar.