La edición 96.ª de los Premios Oscar se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles con mucha emoción. Además de conocer quiénes serán los ganadores, en una temporada recordada por el fenómeno Barbenheimer, la alfombra roja es uno de los atractivos más esperados del momento. Aunque fue una gala con preciosos looks, algunas celebridades no acertaron con su elección en esta ocasión.

Jodie Foster

La talentosísima Jodie Foster obtuvo una nominación en la categoría de mejor actriz de reparto (Nyad). Creemos que la elección de su vestido no fue la mejor, aunque tiene acabado satinado y una dosis de brillo, lucía un poco simple para la ocasión, con una caída fluida y una estola que no añadieron gran estilo al diseño.

Foto: AP

Camila Alves

El vestido de la modelo Camila Alves es divino, un clásico color negro entallado con su silueta columna, además, tiene un escote de hombros caídos con brillo que es perfecto para la noche. Pero, ¿por qué esos guantes que parecen ser de látex? Añaden un acento gótico que no es armónico con el resto del look. Además, en estos guantes no luce bien la joyería de lujo.

Foto: AP

Cara Jade Myers

Las transparencias tuvieron un gran auge el año pasado, y aún se siguen usando, es cierto. Pero la manera en que las lleva Cara Jade Myers no es la mejor, cuando se trata de un evento de gala como el Oscar: muy vaporosas y sobre un body poco elegante. Remata el look natanja con un moño de color negro en la cintura. ¿Les gusta este detalle?

Foto: AFP

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy es una de las mejores actrices de comedia de nuestro tiempo y puede vestirse como desee, porque su carisma nos puede hacer desviar la atención. Pero esta vez no pudimos dejar pasar desapercibido el vestido con exceso de volumen en las mangas rosadas que no la favoreció. Estas mangas están superpuestas a las rojas del vestido y crean, además, una especie de cauda en la parte de atrás. Aunque la dupla del rojo y el rosa es fabulosa, las mangas globo esta vez no fue la mejor decisión.

Foto: AFP

Janae Collins

La actriz Janae Collins (Killers of the Flower Moon) deslumbró en los Globos de Oro con un moderno vestido metálico, pero ahora no encantó. En los Oscars lució un vestido con una falda de tul estilo "algodón de azúcar" que ya no se está llevando mucho, y que podría confundirse con la del vestido de una quinceañera. Para la gala del Oscar, creemos que no fue el mejor diseño.

Foto: AFP

¿Están de acuerdo o no?

Leer también: Los looks de Juanpa Zurita y Macarena Achaga en los Premios Oscar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters