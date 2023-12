En esta temporada las fiestas decembrinas pueden ser un poco agobiantes, sobre todo si no sabes qué look lucir o qué peinado realizarte. Pero no te preocupes más, en esta ocasión te compartiremos tres ideas de peinados que además de ser muy sencillos, te harán lucir elegante y a la moda.

El 2023 trajo muchas tendencias de moda, pero hay una que ha cobrado mucha fuerza en este cierre de año, se trata de coquette, que busca adornar de forma sutil los looks, creando outfits y peinados sofisticados, elevándolos con moños y listones. Aquí te contaremos cómo aplicarla.

Aplica el estilo coquette a tu peinado

El estilo coquette se volvió viral en 2023 gracias a TikTok ya que muchas usuarias lo convirtieron en tendencia al compartir sus looks en los que la clave es realzar y levantar los outfits al usar accesorios con moños y listones, mismos que hacen que un estilo sencillo y básico se convierta en algo totalmente glamuroso.

Foto: Pinterest

Para aplicar esta tendencia a tus peinados para tus eventos navideños o posadas, te recomendamos usar uno o varios accesorios que pueden ser desde un listón hasta una pañoleta grande, de esta manera puedes realzar tu look. En caso de que sea una coleta puede ser un moño grande, mientras que una trenza la puedes adornar con diversos detalles pequeños.

Peinados elegantes para las posadas

La marca de productos para el cabello Batiste nos compartió 3 ideas de peinados que sin duda puedes realizar en esta temporada para lucir increíble en tus eventos familiares o posadas, ya que sabemos que en ocasiones puede ser complicado pensar en cómo arreglarnos si queremos un look diferente.

Coleta elegante con volumen. Si lo que quieres es un peinado elegante que te permita lucir tus accesorios como aretes y collares, te recomendamos una coleta alta, misma que puedes realizar con ayuda de un cepillo de cerdas gruesas para que quede muy relamido, en caso de que quieras que tu coleta tenga volumen, podrías rociar shampoo en seco sobre el cabello que queda suelto.

con volumen. Si lo que quieres es un que te permita lucir tus accesorios como aretes y collares, te recomendamos una alta, misma que puedes realizar con ayuda de un cepillo de cerdas gruesas para que quede muy relamido, en caso de que quieras que tu tenga volumen, podrías rociar shampoo en seco sobre el que queda suelto. Trenza imperfecta de lado. En caso de que quieras un estilo más sofisticado, te recomendamos realizarte una trenza de lado, misma que no deberá de quedar perfecta, pues de eso se trata este look con un efecto chic, así que alista tu cabello con tus productos de preferencia para que tome volumen y textura y comienza a trenzar tu cabello de lado, también puedes dejar dos mechones sueltos en la parte de enfrente de tu rostro que más tarde puedes rizar.

Foto: Pixabay

Ondas con volumen. Otra idea para lucir un peinado increíble y cómodo en tus fiestas navideñas o posadas son unas ondas en el cabello. Si te encanta traer el pelo suelto, sin duda este será tu look predilecto, recuerda que puedes darle volumen aplicando algún shampoo en seco o, si lo prefieres, un fijador en aerosol.

Esperamos que te hayan gustado estas ideas para lucir tu look más abrigador durante esta temporada del año, pero recuerda que el peinado que te realices te debe hacer sentir cómoda y hermosa.

