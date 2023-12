La presentadora de televisión, Galilea Montijo, ha demostrado ser amante de la moda, así lo muestra repetidamente en sus redes sociales donde muchas veces comparte fotografías de sus increíbles looks, los cuales más de uno quisiera tener en su closet.

Además de ser apasionada de la moda, Galilea ha mostrado ser una persona muy versátil, mostrándose en todo tipo de looks, desde unos muy chic hasta unos más relajados. En definitiva, la conductora de TV no tiene miedo de experimentar y salir de su zona de confort.

En esta ocasión, la conductora de Netas Divinas impactó con un look muy al estilo de Barbie, demostrando que las prendas en tono rosa nunca van a pasar de moda.

Foto: Instagram @galileamontijo

El vestido rosa de Galilea que dejó impactado a más de uno

Galilea ha mostrado su gusto por la moda a través de Instagram donde sube fotos de todos sus looks, los cuales solo nos reafirma que es una amante empedernida de la ropa.

Recientemente, Galilea sorprendió a sus seguidores mostrando un vestido rosa Barbie. Esto nos deja ver que la euforia por Barbie no solo no ha acabado, sino que el rosa es el nuevo color básico que debes tener entre tus prendas.

El look consiste en un vestido ajustado que llega hasta arriba del tobillo, con mangas largas y cuello de tortuga. Este cuenta con detalles de tiras formando rombos en la parte de la cadera y espalda, dándole un toque sexy al vestido. Los estampados son estrellas en tonos rojos, azules y morados que van cambiando de color y forma a lo largo del vestido.

Este outfit fue complementado con unas botas de tacón rosa claro, un peinado de coleta con trenzas y unos aretes dorados.

Foto: Instagram @galileamontijo

Vestidos para el invierno, un aliado poco conocido

Con la llegada del invierno, lo que menos quisiéramos es usar faldas, shorts, vestidos o cualquier otra prenda que deje al descubierto nuestras piernas. Sin embargo, es posible usar este tipo de ropa sin congelarnos, solo debemos saber con qué complementarlas.

Un ejemplo claro es lo que hizo Galilea con el vestido rosa Barbie, no solo era un vestido para protegerte del frío con las mangas largas y el cuello alto, sino que también se combinó con unas botas altas, las cuales te ayudan a proteger la parte de las piernas.

Otro ejemplo es usar shorts o faldas con medias o mallas que puedan protegerte de las bajas temperaturas. Hay looks que se complementan con botas largas o cortas, inclusive se puede utilizar calcetas largas para cuidarte más del invierno y, por supuesto, darle un toque más especial a tu estilo.

Foto: Instagram @galileamontijo

Así como Galilea, no temas experimentar con los colores, texturas y estampados, sin dejar de lado que casi cualquier prenda puede ser utilizada en época de frío siempre y cuando se sepa combinar. Que el invierno no arruine tu estilo, solo debes elegir las prendas abrigadoras que más te favorezcan y no te olvides de hidratar tu piel y cabello para lucir espectacular en las próximas fiestas.

