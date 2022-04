Con la llegada de la primavera, el clima caluroso tocó nuestra puerta y con ello las ganas de cortarnos algunos centímetros de pelo para poder soportar el calor, pero si estás pensando que esta es la única solución para lograrlo, detente, pues los peinados con trenzas han llegado para salvar el largo de tu pelo y darle un toque fresco y juvenil a tu outfit.

La melena juega un papel muy importante en todo momento si de moda hablamos, ya que adaptar tu pelo a tu look es clave para que nada se vea desproporcionado y fuera de lugar, por lo que seguir las tendencias del hairstyle del 2022 es una alternativa que te va dar el estilo más acertado y glamuroso de la temporada.

Los peinados con trenzas son tradicionales y muy amigables con cualquier look, además de ser un trend que no pasa de moda, por lo que agregar unas trenzas a tu melena para complementar un atuendo elegante o uno muy relajado le va a sumar puntos a tu look sí o sí.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Leer también: Dua Lipa muestra look con tanga hecha de pedrería como en los 2000

A continuación te decimos cuáles son los peinados con trenzas que son tendencia esta temporada y que tienes que hacer parte de tu look ¡ya!



Bubble braid

Este es uno de los peinados más chic para lucir en primavera, ya sea que elijas llevar una bubble ponytail o dos, este le dará un toque coqueto a tu look.

Estás trenzas consisten en hacer un efecto burbuja en el pelo con ligas pequeñas, una nueva manera de hacer divertidos peinados que son fáciles y rápidos de hacer pero que te harán lucir espectacular.



Foto: Pinterest



Trenza baja

Una manera de controlar tu melena XL es con una trenza baja, si quieres darle un must innovador y glamuroso. Kim Kardashian nos ha dejado claro que basta con tejer el pelo para darle un giro inesperado a nuestro look.



Foto: Instagram @kimkardashian / @iambeckyg



Bun con trenza

Los chongos son un peinado básico de la temporada, que nos despeja el pelo del rostro mientras estiliza y resalta las facciones más favorecedoras. Por lo que llevar un bun alto con una trenza o dos, es una alternativa confiable que te hará destacar en primavera.



Foto: Pinterest



Diadema

Si lo que buscas es un peinado elegante, llevar una trenza con efecto de diadema puede ser tu mejor aliado a la hora de apoderarse de la temporada.



Foto: Pinterest



Trenzas de boxeadora

Este es un peinado que siempre se apodera del street style más chic en primavera. Esta es una de las maneras más cómodas de llevar el pelo los próximos meses y lucir espectacular. Puedes hacer la trenza hasta las puntas o dejar una parte del cabello sin trenzado, como coletas.



Foto: Instagram @resec.hair / Pinterest

Leer también: Ángela Aguilar nos enseña cómo llevar un bucket hat en primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters