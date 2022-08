Aunque en los últimos años no hemos dejado de ver en tiendas preciosas pinzas para el cabello, con el resurgir de la moda de los 90 y los 2000 estamos presenciando una oleada de más y más diseños capaces de embellecer los peinados tanto en cabello corto como en melenas XL.

Estos accesorios no solo son funcionales para domar una cabellera que amaneció rebelde o para recoger el pelo en días calurosos, no, pues también ayudan a dar un toque aesthetic al look.

Se pueden encontrar pinzas extra grandes para hacer recogidos pulidos donde ellas se convierten en protagonistas; en tonos como dorado y plateado son capaces de crear un look sofisticado. Las medianas quedan perfectas en semirecogidos en melenas midi o para adornar una coleta o chongo simple, hay de todos los estilos. Las pinzas mini en divertidos colores y formas, como las de mariposas o florecitas, son las más populares para elevar el estilo Y2K hasta el cielo.



Moño bajo

Para hacer este sencillo peinado puedes peinar tu pelo como quieras en la parte de adelante, hacia atrás, de lado o con raya en medio. Recoges todo tu cabello en un chongo bajo, pero cuidas de dejar las puntitas hacia afuera y rectas, quizá puedas añadir algún fijador. Colocarás la pinza en la parte superior del moño para que luzca mucho más cool. Si tienes mucho cabello, tal vez necesites sujetar con una liga antes.



Foto: Stradivarius



Chongo en melena midi

Las chicas que tienen el pelo fino, poco cabello o cortes midi pueden lucir un hermoso peinado como este, donde el chongo no quedará con mucho volumen. Si no tienes el pelo liso, puedes alaciarlo un poco con secadora para que se vea similar. Con flequillo o dos mechones “al descuido” adelante te quedará genial.



Foto: Instagram @sylwiaszewczyk.blog



Con tintes Y2K

Las mini pinzas pueden ayudarnos a hacer peinados increíbles. Las de varios colores son un poco más joviales, pero también se pueden conseguir en tonos neutros o brillantes para peinados más glam. Estas de mariposa son la representación fiel de la estética Y2K y las amamos. La propuesta es formar canales en una parte del pelo y dejar el otro lado suelto. Un set similar también puede acompañar tus trenzas de arriba a abajo.



Foto: Bershka

Leer también: Estos aretes Balenciaga de 3 mil pesos están rompiendo el internet



Llénate de pinzas

Recoge tu cabello en un chongo y deja una parte suelta, que llevarás hacia un lado y hacia abajo. Coloca varias pinzas en esa parte que quedó sin enrollar, de manera alineada. Puedes elegir los accesorios también en un solo tono.



Foto: Pull & Bear



Semirecogido chic

Para hacer un semirecogido un poco más elaborado vas a necesitar una liga para atar tu pelo en media coleta. Este peinado nos parece lindo porque crea volumen en la parte superior. Fíjate en el tutorial compartido por All Things Hair.



Leer también: Danna Paola normaliza tener estrías con su foto más sensual

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters