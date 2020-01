Siempre estamos en búsqueda de aquella celebridad que tenga el mejor look para copiarle. Lo que nos encanta ver son atuendos fáciles de replicar con prendas de nuestro armario y, sobre todo, que nos haga lucir no solo cómodas sino impecables, ya sea para nuestra oficina o para alguna reunión con colegas, los looks semiformales siempre nos sacarán de un apuro.

Leer también: Fey impacta con bikini

Y ¿quién mejor que nuestra bella Paola Rojas para darnos una lección de estilo semiformal? Sus atuendo siempre nos dan las mejores ideas para vernos increíbles a donde quiera que vayamos y en estos días no ha habido excepción. De hecho, nos ha gustado uno de sus más recientes looks, el cual consiste en un vestido ajustado brillante con unas botas negras de ante. ¡Nada mejor que formalidad combinado con un toque divertido.



Leer también: Critican a Scarlett Johansson por lucir su celulitis

El vestido brillante de manga larga resulta ser una de las prendas básicas para invierno. De hecho se ha convertido en una de las tendencias favoritas de este invierno y no hay mejor manera que combinarlas con unas botas altas, pues sin duda nos darán un look increíble. Además, este tipo de vestido ayuda mucho a la silueta, si eres curvy una prenda así ayuda mucho a realzar tus curvas y si eres más flaquita, entonces también creas una silueta.



Leer también: Los vestidos con manga larga se vuelven los favoritos de la temporada

Los mejores accesorios para complementar este look son collares pequeños que no ocupen parte del escote y anillos. Las pulseras puden perderse. Si lo prefieres puedes llevar el pelo suelto si la reunión es más formal que causal, de lo contrario, una ponytail le dará un twist muy cool y te verás aún mejor. Esperamos que con esta lección de estilo puedas lucir radiante en tu próxima junta o en aquella reunión con tus colegas del trabajo.