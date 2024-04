Para quienes disfrutan descubrir diferentes capítulos de la historia de la moda a través de la pantalla, hay algunas novedades en las plataformas de streaming que no se pueden perder, desde series hasta documentales.

Se podrán conectar unos minutos para hacer un viaje a las vidas de grandes leyendas de la industria como Cristóbal Balenciaga, Christian Dior y Karl Lagerfeld, pero también podrán conocer parte de la trayectoria de talentos contemporáneos.

¿Qué series de moda nuevas ver en streaming?

Cristóbal Balenciaga

Star+

Muy lejos de las polémicas recientes que han rodeado el nombre de “Balenciaga”, esta serie producida por Disney+ se sitúa en el periodo en el que el modisto vasco Cristóbal Balenciaga permaneció y forjó su marca en París, tras tener que abandonar su país.

Da inicio en 1937, con su llegada a la Ciudad de la Luz y la presentación de su primera colección allí, donde firmas como Chanel, Dior y Givenchy eran referentes de la Alta Costura. Además de mostrar sus relaciones con los diseñadores de esas casas de moda y detalles de sus diseños más emblemáticos, comparte aspectos personales del modisto, así como la influencia del contexto sociopolítico en su vida.

El actor Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Balenciaga en esta serie de moda de seis capítulos, cuyo estreno fue en enero.

The New Look

Apple TV

Dior es en este momento una de las marcas de moda más deseadas. A través de The New Look, serie de 10 episodios, podemos adentrarnos en la vida de Christian Dior y en cómo construyó su marca. Está ambientada en la etapa de la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial.

El título hace referencia al estilo con el que revolucionó la moda al presentar su colección de 1947, caracterizada por faldas amplias y cinturas definidas, diseñada con un lujo que contrariaba la escasez que se venía viviendo durante y poco después de la guerra.

Esta serie y la de Cristóbal Balenciaga se plantean en escenarios parecidos y con algunos personajes que coinciden, como Coco Chanel (interpretada aquí por Juliette Binoche), así que ver ambas podría no solo ser complementario sino también brindar diferentes perspectivas de la historia.

Supermodelos

Apple TV

Apple TV estrenó la serie documental Supermodelos (The Supermodels) en septiembre del año pasado, la cual consta de cuatro capítulos. En una historia más reciente de la moda, nos cuenta la trayectoria de las modelos Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington, quienes juntas revolucionaron la industria desde su profesión en los años ochenta y noventa.

“Con el nivel de prestigio que alcanzaron, las modelos consiguieron ir más allá de las marcas para las que modelaron, y los nombres Naomi, Cindy, Linda y Christy se hicieron tan conocidos como los diseñadores que las vistieron”, describen en la web de Apple TV. Cuenta con los testimonios de las protagonistas.

Who is Sabato de Sarno? - A Gucci Story

Mubi

Sabato de Sarno es el actual director creativo de la casa de moda Gucci. El año pasado se convirtió en el sucesor de Alessandro Michele, quien escribió un capítulo muy importante de la historia de la firma (este año se estrena como director creativo de Valentino tras la salida de Pierpaolo Piccioli).

En un documental cortito, de unos 20 minutos, los amantes de los documentales de moda y admiradores de Gucci, podrán tener un breve retrato del joven diseñador, así como conocer detalles de la primera colección que presentó para la marca: Gucci Ancora. Está narrado por el actor Paul Mescal, embajador de la firma.

Por estrenar

Ascenso y caída de John Galliano

Es un acercamiento a la vida de uno de los diseñadores más icónicos y controvertidos de los años 90 y 2000. Después de trabajar para Givenchy, estuvo 15 años como director creativo de Dior. La casa francesa prescindió de sus servicios después de que el creativo hiciera unos comentarios antisemitas y racistas.

En este documental, dirigido por Kevin Mcdonald, hablan de su genio creativo, de sus excesos y, como dicen en el título, de su auge y caída. Además de contar con el testimonio de Galliano, entrevistan a Anna Wintour, Edward Enninful, Kate Moss y Naomi Campbell, entre otras personalidades. En Mubi tienen fijado su estreno para el 24 de abril.

Becoming Karl Lagerfeld

Después de la transmisión de la serie sobre el gran modisto español Cristóbal Balenciaga, Disney+ se dispone a entregar a su audiencia la serie de moda Becoming Karl Lagerfeld, sobre la vida del káiser antes de lograr la fama mundial. El estreno será el 7 de junio.

Becoming Karl Lagerfeld está inspirada en el libro Kaiser Karl, de Raphaëlle Bacqué. La historia está ambientada en la década de los setenta, cuando Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) comienza su ascenso en el mundo de la moda. Además, explora aspectos de su relación con el aristócrata francés Jacques de Bascher y su enemistad con Pierre Bergé, pareja de Yves Saint Laurent.

Conocido por estar al frente de las colecciones de Chanel durante 36 años, también trabajó para Balmain, Chloé y Fendi, además, fundó su marca homónima.

