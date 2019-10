Ninel Conde impacta con foto en bikini

Parece que el ánimo de verano aún no acaba para algunas de nuestras celebridades favoritas. Y es que en Instagram podemos aún que algunas de las famosas mexicanas se encuentran disfrutnado del sol, la playa y el agua.



Tal es el caso de Ninel Conde, quien hace unas horas nos compartió una fotografía donde se logra ver un hermoso paisaje y el escultural cuerpo de la cantante. En Instagram, la actriz escribió: “Disfrutando un poco de este maravilloso paisaje mexicano antes de seguir trabajando”. En la publicación se puede ver a Ninel disfrutando de la vista con un bikini en tono verde militar.



Un detalle espectacular de su look fue que el bottom del bikini está hecho de metal y cadenas, lo que le da un aire noventero muy al estilo Versace. Ninel complementó el look con un pequeño collar dorado (para no perder el estilo) y un moño alto ideal para hacerse justo después salir del agua. En cuanto al maquillaje, un look muy natural fue el indicado.



¿Qué opinas?