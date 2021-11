Halloween o la Noche de Brujas, es una de las festividades más esperadas de todo el año, no solo por nuestro amor hacía los mitos y leyendas de terror, también porque es una oportunidad para armar el disfraz más original, terrorífico y trendy para destacar en esta fecha.

Nadie dijo que encontrar el disfraz perfecto fuera tarea fácil, pero no te preocupes ya que puedes armar un look inspirado en los disfraces tradicionales que son un básico que nunca falla.

Y Michelle Salas nos lo confirma, pues la modelo recientemente posteó unas fotografías a través de su Instagram posando con un disfraz de bruja sexy, que sin duda es una excelente propuesta para lucir el outfit más sensual y glamouroso en Halloween sin morir en el intento.

El outfit con el que Michelle Salas enamoró a todos sus seguidores, se trata de un total look negro, que consta de un vestido entallado con detalles de encaje y un escote pronunciado en forma de corazón con tirantes gruesos, ideal para estilizar la figura, la hija de Luis Miguel combinó su atuendo con unos guantes de terciopelo que son ideales para elevar cualquier look.



Y como los accesorios juegan un papel importante para tener el look y disfraz perfecto no solo en estas festividades sino siempre, Michelle también agregó un choker negro que fue el complemento para lucir el escote de su vestido ¿será que es una tendencia que estará de vuelta esta temporada?

Por último, la modelo decidió hacer parte de su look un maquillaje donde sus labios rojos fueron el plus que le sumó puntos a su look, al igual que su melena, pues el nuevo cambió de look de Michelle Salas nos reafirma que para ser la mejor vestida de la temporada, tener una melena en tonos oscuros será el color ideal para destacar en otoño.

