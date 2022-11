Michelle Salas revela cuáles son sus perfumes favoritos

Es innegable que Michelle Salas posee un gusto exquisito a la hora de vestir, ya que su sofisticado estilo hace que luzca cada prenda a lo grande en cada look que muestra en sus redes sociales.

Michelle continuamente comparte con sus seguidores los pormenores de sus looks más destacados, mencionando las marcas de donde es su ropa o accesorios, pero esta vez decidió ir más allá compartiendo un secreto de belleza: dijo cuáles son sus perfumes favoritos. Con esta información, no queda duda de que su buen gusto no solo es en los outfits.

Un buen aroma tiene la capacidad de mantenerte alerta, es un potenciador positivo del estado de ánimo que inspira y ayuda a reconectar y revivir emociones por la manera tan especial que tiene de activar la memoria a través del olfato.



Los perfumes favoritos de Michelle Salas

La breve y concisa selección de perfumes que hizo Michelle Salas desde un aeropuerto, deja un amplio panorama a elegir ya que hay fragancias para todos los gustos, para usar de día o de noche, con notas cítricas y frescas.



Libre de YSL

Como la firma lo describe, es una reinvención del perfume floral con un toque de rebeldía para las que siguen sus propias reglas y tienen un estilo único. Su aroma floral combina esencia de lavanda con azahar, notas de almizcle, mandarina, grosellas negras y jazmín.

Michelle escribió que siempre le preguntan "qué perfume usa", cuando lo lleva puesto.



Foto: Instagram @michellesalasb



Coco Mademoiselle de Chanel

Un clásico que nunca falla, con una mezcla de toques intensos que va de lo amaderado a lo cálido y cítrico, con una mezcla de pachulí, vainilla, rosas y jazmín. El contraste de los aromas representa una dualidad para las personalidades independientes, inquietas, rebeldes, seguras de sí mismas y que, al mismo tiempo, no dejan de lado la sensualidad.

"Un clásico, pero lo sigo amando", expresó la modelo.



Foto: Instagram @michellesalasb



J´adore de Dior

Michelle Salas recomienda la nueva versión de J´adore por tener un toque más fresco y limpio a la mezcla original, que se sigue manteniendo en el rango de lo floral; ahora con notas de jazmín y magnolia. Es una fórmula innovadora porque está elaborada con base de agua y no tiene alcohol, de ahí su nombre J'adore Parfum d'eau (perfume de agua).



Foto: Instagram @michellesalasb



Noir de Noir de Tom Ford

Uno de sus favoritos de noche en invierno es Noir de Noir de Tom Ford, por la intensidad de las notas de trufa negra combinadas con vainilla y rosas, y además un toque amaderado.



Foto: Instagram @michellesalasb



Acqua di Parma

Si a ti, como a Michelle, te gustan los aromas intensos y masculinos con notas de tabaco y madera, las fragancias unisex o algunas de hombre podrían ser de tu agrado, como Acqua di Parma, que mezcla los cítricos con un toque amaderado.



Foto: Instagram @michellesalasb

