Michelle Salas tiene un gusto impecable que ahora refleja en una colección de joyería, creada en colaboración con la marca mexicana Malandra Jewelry.

Michelle Salas x Malandra es una colección de edición limitada que está inspirada en la fuerza femenina, por ser un rasgo que la modelo comparte con las fundadoras de la firma joyera ubicada en Monterrey, Pamela Sáenz y Gabriela Villarreal.

“Estoy muy emocionada de colaborar con Malandra, una marca mexicana con la cual me siento muy identificada, ya que tienen muy claros sus valores y siempre están buscando reinventarse. A través de esta colección buscamos crear piezas timeless, con personalidad y alma eterna. Piezas que puedes seguir teniendo por años y que no pasan de moda. Piezas que sean más que un simple accesorio y que representen algo de ti. Fuerza, feminidad y elegancia de una mujer moderna y segura de sí”, dio a conocer Michelle a través de un comunicado de prensa.

El significativo valor de la atemporalidad proviene de un aspecto familiar: “En gran medida, me inspiré en el sentimiento que tienen las joyas que aún veo de mis abuelas de hace años que todavía puedo usar y siguen siendo algo actual, que no tiene edad. Piezas que me transmiten sentirme segura de mí misma y empoderada”, añadió.



Fotos: Especial



El verde como color protagonista

Michelle Salas x Malandra está conformada por 18 piezas, bañadas en 4 micras de oro de 22 kilates. El color protagonista es el verde esmeralda, que se puede percibir en delicadas piedras bellamente asentadas en aretes, anillo, brazaletes y collares.

“Es un color que siempre me da una cierta tranquilidad, equilibrio, abundancia y protección. Siempre me ha gustado la combinación del verde esmeralda con dorado y plateado. Para mi gusto es un buen balance visual. Lo hace más fresco y juvenil pero a la vez muy refinado”, expresó Michelle.





Cuello como foco de atención

La variedad de collares permite que tanto quienes aman las piezas XL como aquellas que prefieren algo minimalista encuentren una opción para sí. La colección ofrece un collar con grandes eslabones, y varios un poco más sencillos y delicados, con la piedra verde destacando. La mayoría viene en dorado, pero hay uno muy elegante en blanco (Emerald Muse Tennis).

Los infaltables aretes

Son seis diseños de aretes, donde encontrarás modelos clásicos y modernos. Las arracadas no pueden faltar en una colección como esta, uno de los diseños de este tipo presenta la combinación de dorado y plateado que nos mueve a usar los tonos metálicos más queridos juntos (Emerald Fusion Hoop Earrings).





Para embellecer las manos

Para lucir las manos más elegantes, Michelle Salas x Malandra tiene cuatro diseños de anillos y tres de brazaletes, los cuales también se podrían usar a juego con algunos de los collares de la colección.

Michelle Salas afirma que sus creaciones fueron pensadas para lucir con atuendos para diferentes ocasiones: “Es una colección muy versátil... Algunas piezas son muy protagonistas, las cuales puedes usar solas, y otras muy minimalistas y fáciles de usar, que puedes combinar entre sí. Quise que fueran piezas que puedas usar tanto de día como de noche. Con una tshirt blanca y unos jeans para elevar tu look o con un vestido súper elegante para darle un toque de personalidad”.

Informaron que un porcentaje de las ventas de la colección será donada a Alternativas Pacíficas, organización de la sociedad civil dedicada a la atención y protección de mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia.

