MET Gala 2022: los peores looks de la alfombra roja

Uno de los eventos más esperados del año es la Met Gala, en donde podemos ver desfilando por las escaleras del museo los mejores y peores looks de la noche. En esta edición el código de vestimenta es “Gilded Glamour”, es decir Glamour de la Edad Dorada de New York, una temática que al parecer no todos los asistentes respetaron, ganándose el título a los peor vestidos.

Una de las características en la vestimenta de esta época eran los vestidos con muchos tejidos y adornos exagerados, pues la clase alta no reparaba en gastos en cuanto a seda, terciopelo y encajes se trataba.

En la alfombra roja de la Met Gala, vimos desfilar a personalidades que nos dejaron sin palabras al llegar, pero no por vestir un look de impacto, sino por lucir atuendos que se salían del esquema ya establecido, un ejemplo fue Sebastian Stan, quien llegó con un total look rosa, que sí hizo que las miradas voltearan hacia él, pero no por mucho tiempo.



Foto: AFP

Leer también: Yalitza Aparicio se luce posando con bikini multicolor en Oaxaca



Los peor vestidos de la Met Gala 2022

Ashley Park

La actriz, parte del elenco de Emily in París, llegó enfundada en Prabal Gurung, luciendo un vestido tipo corsé, con moños en los costados en color rosa, una pieza que también se caracterizó por su gran cantidad de plumas en su acabado y una cola larga a juego.

Un look que combinó con accesorios como una gargantilla y pendientes largos, así como unas plataformas color verde, un atuendo que dejó mucho que desear, pues la actriz nos tenía acostumbrados a llevar outfits fuera de serie en su papel como Mindy Chen.



Foto: AFP



Jordan Roth

El productor llegó con un atuendo que pudo ser todo menos “Gilded Glamour”, al ser un look en manos de Thom Browne, protagonizado por un abrigo oversize, una camisa blanca y un moño negro. Acompañado de una manicura del mismo color y un maquillaje en tonos oscuros.



Foto: AFP



Sebastian Stan

Como lo mencionamos antes, el actor llegó luciendo un look que fue imposible ignorar, pues como bien lo predijo la firma Valentino, el rosa será el color que va a arrasar en la temporada, un hecho que Sebastian Stan quiso comprobar al llevar un total look de dicho color firmado por Pierpaolo Piccioli, pero creemos que no era el mejor momento para lucirlo.



Foto: AFP

Un look que combinó con unos lentes de sol y unos tenis del mismo color.



Foto: AP



Amy Schumer

La actriz y comediante desfiló por la alfombra roja, asistiendo a otro de los eventos más importantes del año, pues con anterioridad la vimos en los premios Óscar. Para asistir a la Met Gala, usó una pieza de la firma Chloé.

Amy Schumer lució un vestido largo, suelto y ceñido de la cintura, así como un escoté en V que luce un poco desaliñado para la ocasión. Acompañó con unos lentes de sol oscuros y unos tacones negros de correa al tobillo.



Foto: AFP

Mindy Kaling

Mindy Kaling llegó vistiendo un atuendo colorido protagonizado por el pantone del año “Very Peri”, una pieza en manos de la firma Prabal Gurung con un prominente escote en V y aberturas laterales en las piernas.

El vestido llevó lazos en forma de capa y detalles florales en los hombros, acompañado de un collar largo que le dio más vista a su escote y unos stilettos que hicieron juego con su vestido. Creemos que el corte no fue favorable para su silueta.



Foto: AFP

Leer también: 5 tips de la rutina de belleza y maquillaje de Rosalía que amarás

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters