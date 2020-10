El boom por la serie de Netflix, Emily in Paris nos tiene a todas sorprendidas, y es que no tardó en generar reacciones en el público.

Desde opiniones encontradas por los chiclés parisinos, el amor por los outfits que usa Lily Collins y hasta opciones de nail art inspirado en la moda de la serie, han sido algunos de los temas que se han puesto en la mesa gracias a este proyecto.

Y algo que no podía faltar son los memes, así que disfruta de ellos y cuéntanos cuál fue tu favorito.

Yo siendo Emily in Paris... pic.twitter.com/fp0CFbHIeW — Nodal (@ElbuenGeorge93) October 8, 2020

¿Desde que comenzaste la serie hasta ahora cuántos looks de Emily in Paris has intentado?

me after binge watching emily in paris. pic.twitter.com/BXSF0GecyK — (@madeofsilk) October 7, 2020

Aunque ha otras más classy les ha parecido que Emily sólo puede haber una...

Y la escena del brunch callejero de Emily in Paris, ¿ya lo intentaste también?

Claro que cada quien le ha puesto su toque personal...

Me after binging all 10 Episodes of #EmilyInParis in a day: pic.twitter.com/CvodBIG2mg — Laprincesse (@laprincessekw) October 8, 2020

Y no han faltado las comparaciones con las girl boss más intensas...