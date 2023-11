Con la llegada del otoño y el invierno, las medias se convierten en un accesorio necesario para cubrirnos del frío cuando usamos piezas como faldas, shorts y vestidos cortos. Además, son capaces de elevar el look con sensualidad y glamour.

Si bien las clásicas negras cumplen siempre con esta función de estilo, más cerca de la temporada de fiestas tenemos la oportunidad de experimentar con otros diseños y colores más expresivos. Con brillos, de encaje y de red son algunos de los estilos que más se llevan con prendas de las colecciones de fiesta. Este año, se suma una dosis de color con el reinado de las medias rojas.

Otra novedad que se presenta en 2023, es que las medias y mallas se pueden lucir como acompañantes en un outfit “no pants”, con shorts muy cortitos, propuesta que ha impulsado la marca Miu Miu. Con el triunfo de las transparencias, las medias también pasan a formar parte importante de looks con prendas reveladoras como vestidos o faldas midi.

Además de tener tus medias básicas negras, azules o grises de siempre, puedes pensar en incorporar alguno de estos diseños, o similares, a tus looks del fin de año.

Medias de rejilla

Las medias de rejilla están entre las más sexys y si a este tejido le agregamos un poco de brillo, tendrás un accesorio que no pasará desapercibido en la temporada navideña. Se puede lucir con atuendos de fiesta, en las clásicas texturas de la época: satén o terciopelo; también se puede llevar con prendas de sastrería y con outfits que se acercan al estilo punk. Dónde: Zara.

Foto: Especial

Con encaje

El encaje tiene un encanto único, femenino y coqueto, y con motivo floral no te va a defraudar jamás. Seguramente, has llevado unas medias de encaje en color negro y esas son ideales para la temporada, pero también puedes atreverte a crear contraste con tus looks con unas medias caladas en tono blanco. Dónde: Mango.

Foto: Especial

Leer también: Mabel Cadena brilla en traje sastre con minishorts

¡Rojas!

Si bien se pueden llevar en diferentes colores: azul, verde grama, vino y naranja, el rojo es el ganador de la temporada. La marca Jacquemus las presentó en su pasarela de otoño con zapatillas del mismo color, combinación monocolor que se ha popularizado en los últimos meses y que promete seguir causando furor en los próximos meses. Dónde: Mango.

Foto: Especial

Animal print

El animal print de leopardo es uno de los que tiene más personalidad, con cierta extravagancia, opulencia y elegancia (según se lleve). Con unas medias con este patrón vas a elevar cualquier look, el cual quedaría muy bien balanceado con prendas en tonos neutros. Además del diseño completamente negro, puedes optar por unas medias con los clásicos tonos del estampado de leopardo, como las ha presentado Dolce & Gabbana. Dónde: Etam.

Foto: Especial

Cristales multicolor

Para los encuentros más festivos puedes acudir a medias con cristales en tradicional plateado o en divertida mezcla multicolor. También puedes elegir una opción con las clásicas perlas, si eres amante de su blanco nacarado. Dónde: Calzedonia.

Foto: Especial

Leer también: El look de Jennifer Lawrence que querrás para tus fiestas de fin de año

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters