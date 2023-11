El 22 de noviembre, la organización Fashion Group International de México celebró el evento "Night of Stars", dedicado a reconocer el talento y el aporte de diferentes personalidades de la industria de la moda, donde la actriz Mabel Cadena recibió su estrella como “Fashion Woman of the Year”.

En redes sociales, agradeció a los editores que le han brindado un espacio en sus publicaciones para expresarse a través de su estilo, a su stylist Pablo Rivera (también es estilista de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira), a su equipo de trabajo, y a marcas y diseñadores con los que ha trabajado y de los cuales ha vestido creaciones.

Finalizó expresando: “Que la moda siga siendo un medio a través del tiempo para celebrar y encontrarnos con la historia del mundo, el origen, la cultura y seguir contagiándonos inspiración”.

Para asistir a la velada, escogió un traje sastre en sofisticado color gris, con una prenda que aporta sensualidad al look: minishorts de vestir. La manera en que los llevó está en tendencia y se seguirán usando así por mucho más.

Foto: Instagram @mabel__cadena

Mabel Cadena en traje sastre con minishorts

Mabel Cadena llevó un total look en color gris conformado por blazer y minishorts. El saco tiene impecable diseño entallado y cruzado, con un botón de un solo lado y solapas cortas que resaltan muy cercanas al cuello. En la prenda destaca la terminación de las mangas, también con un solo botón.

Cadena luce este blazer con unos minishorts de vestir, que complementa con clásicas medias negras. Este año, este accesorio se lleva con prendas incluso más cortas que el short de sastrería que luce la actriz de Marvel. Hay una tendencia que ha proclamado el estilo denominado “no pants”, en el que se lucen más estilizadas las piernas, con desenfado y sensualidad.

Foto: Instagram @mabel__cadena

Mabel acompaña este total look de la marca Ferragamo con unas zapatillas en tonalidad similar a la de su conjunto, la cual crea un bonito contraste con las medias. Luce joyería de Cartier: arracadas y anillo XL.

Entre otros galardonados por Fashion Group encontramos a: Majo Guzmán (trayectoria editorial), quien es editora de Harper’s Bazaar México, Montserrat Messeguer (diseñadora del año) y Carolina Alatorre (diseñadora de joyería), entre otros. Además, fue reconocida la trayectoria en la industria de Beatriz Calle, directora de Mercedes-Benz Fashion Week.

