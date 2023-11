La guapísima actriz estadounidense Jennifer Lawrence nunca deja de sorprender y atraer miradas en cualquier lugar donde aparece, pues su buen gusto por la moda combinada con su actitud siempre positiva la hacen lucir espectacular.

Y durante la ceremonia de iluminación navideña de Saks Fifth Avenue y Dior celebrada en Nueva York, la actriz se dejó ver con un look que sin duda será de lo más chic para las fiestas de fin de año, ¡lo querrás en tu clóset!

El look Dior de Jennifer Lawrence

Como toda una dama, Jennifer Lawrence apareció luciendo espectacular en la ceremonia de la marca para la cual ha sido embajadora durante un largo tiempo, combinando una falda midi con botas altas, ¡aunque te cueste creerlo!

Con un conjunto monocromático de Dior que consistió en un abrigo negro con abotonado sencillo, camisa blanca, falda midi en color negro, botas altas de terciopelo hasta la rodilla, y un elegante peinado con diadema, la actriz demostró cómo dos tendencias que parecen ser tan distintas pueden resultar en un look de invierno espectacular.

Y aunque durante su discurso tuvo un pequeño percance con el cinturón de su abrigo, como siempre, lo tomó con un gran sentido del humor y no dejó de lucir elegante y muy guapa.

Falda midi con botas altas: el combo invernal perfecto

Si pensabas que usar falda midi con botas altas era una idea un tanto extraña y no tan chic, ¡estabas equivocada!

Y es que esta tendencia de moda ha tomado protagonismo desde el 2022, cuando artistas como Bella Hadid le dieron el sí y le abrieron las puertas de su clóset. ¿El resultado?, looks invernales elegantes, sofisticados, versátiles e ideales para las fiestas de fin de año.

Con blusas, tops, blazers, bodys, camisas, chamarras, abrigos y más opciones, combinar tu falda añadiendo unas botas altas a tu outfit le dará un toque y estilo único. Así que evita guardar tus faldas midi y desempolva esas botas altas que esperan en tu clóset, ¡no te arrepentirás!

Pero si no tienes las prendas en casa, no te preocupes. Firmas como Zara, Mango, H&M, C&A, Shein, Bershka y otras, cuentan con faldas y botas altas perfectas para que armes tu look de fin de año y lo pases fenomenal.

Una falda que queda con todo

Las faldas midi han abarrotado las calles, looks y tiendas por todo el mundo. Gracias a su versatilidad, elegancia y ligereza hoy en día son la opción perfecta para lucir bien y estar cómoda al mismo tiempo.

Si no sabes a qué nos estamos refiriendo, este tipo de faldas no entran en la categoría "mini", pero tampoco en la de faldas largas. Su nombre proviene del término en inglés "medium size", y son aquellas que caen debajo de las rodillas.

Lo mejor de esta tendencia es que se puede combinar con blusas, tops y prendas que se balanceen con la ligereza de la falda. En cuanto al calzado puedes usarlas con botas altas y zapatos de tacón sencillos.

Ahora que ya lo sabes, atrévete a darle una oportunidad a las faldas midi en tus looks y a crear combinaciones que jamás habías imaginado.

