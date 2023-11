Después de su presentación en los premios Latin Grammy celebrados en Sevilla y de culminar su participación en la reciente gira de Ana Bárbara, Majo Aguilar dejó huella en Instagram de un día de disfrute en su visita al Museo Tamayo (Ciudad de México). No solo publicó fotos de la exposición que admiró: “Las cosas que ves al momento de caer el telón”, del artista islandés Ragnar Kjartansson, sino también de su fabuloso look.

La cantante mexicana lució un minivestido transparente de una manera que no ha sido muy vista y con ella aporta una gran idea para lucir una pieza reveladora en el día a día. Además, lo llevó con un calzado que se impone en la temporada otoño-invierno: botas por encima de las rodillas, también conocidas como “over the knee”, las cuales son perfectas para complementar prendas cortas en días un poco más fríos.

Majo Aguilar muestra como llevar minivestido transparente

Los vestidos con transparencias se han ganado el amor de las más fashionistas. Se pueden llevar tanto en clave casual —como lo hace Majo esta vez— como en ocasiones de gala. La elección de las prendas que van al interior es muy importante, y refleja el estilo y la personalidad de quien luce la pieza reveladora.

Majo Aguilar propone una cómoda y práctica forma de llevar un minivestido transparente: deja de lado la ropa interior común, como una braguita o un bóxer, para lucir una prenda que aporta cobertura completa en la parte inferior y que hace bonito contraste en color oscuro. Con esta lección de estilo, demuestra que usar un minivestido transparente con short o minifalda debajo es una gran elección (preferiblemente ajustados), sobre todo para el día.

Foto: Instagram @majo__aguilar

El vestido de Majo es de corte asimétrico y tiene ruffles de inspiración Y2K, estilo con influencia de la moda de finales de los noventa y principio de los 2000. Además, se puede apreciar una pequeña flor en 3D a un costado, detalle que está en tendencia actualmente.

Foto: Instagram @majo__aguilar

Las botas de Majo Aguilar

Las botas altas causan furor cada año en la temporada otoño-invierno, porque además de protegernos del frío, pueden ayudarnos a crear hermosos outfits. El modelo que cubre las rodillas es uno de los que más comienza a verse este año, para combinar con lindas faldas y vestidos cortos.

Majo Aguilar eligió unas botas over the knee con puntera en punta para complementar su vestido, cuyo diseño asimétrico hace que este tipo de calzado luzca muy bien. Las botas tienen acabado de charol, que siempre resalta y luce entre sexy y moderno. Lleva una bolsa del mismo tono, acolchada y con asa de cadena.

Ahora ya sabes cómo lucir un minivestido transparente durante el día con comodidad y estilo.

