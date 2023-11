La cantante Jennifer Lopez lució un vestido negro que se aleja de lo convencional y del que todos estuvieron hablando durante el fin de semana, por reunir detalles muy sensuales y refinados. JLo acompañó a su esposo, el actor Ben Affleck, a un evento benéfico organizado por él, en la vibrante ciudad de Las Vegas.

JLo siempre elige atuendos que la hacen lucir espectacular. A sus 54 años continúa sorprendiendo y dando lecciones de estilo sobre cómo lucir prendas sensuales y sofisticadas a la vez, además, muchos creemos que motiva a otras mujeres maduras a experimentar con algunas prendas en las que lo sexy no está peleado con la elegancia, siempre que las hagan sentir bonitas y cómodas.

Esta vez, su elección estuvo repleta de códigos en tendencia, como aberturas, transparencias y brillos. Cabe mencionar que cualquiera de estas características podría elevar los looks de la próxima temporada de fiestas.

Jennifer Lopez encanta con su vestido con aberturas

La actriz y cantante de origen latino deslumbró a su paso por Las Vegas con un vestido asimétrico de color negro. El diseño tiene una abertura en la pierna muy pronunciada, la cual estiliza esta parte del cuerpo, además de añadir una dosis de sensualidad.

En la prenda destaca otra abertura que va desde el centro del busto hasta el inicio de la cadera, con delicado tul en tono nude. Este corte asimétrico hace que la pieza se vea además muy innovadora.

Foto: Instagram @jlo

El brillo es otro elemento importante en esta ecuación de estilo, que en el vestido se asienta con cristales plateados tanto en una parte de la falda como en el busto y el cuello, donde se acomoda como una bufanda larga que cae en la parte posterior.

Leer también: JLo muestra cuál es la manera más sensual de llevar un chaleco

Este vestido de JLo pertenece a la colección otoño-invierno 2023 de la firma David Koma, basada en Londres. No es la primera vez que Lopez luce un diseño de esta marca: una de sus apariciones más memorables fue el set con minifalda con cordones que llevó a los MTV Video Music Awards de 2021. Cantantes como Dua Lipa y Beyoncé también han llevado diseños de David Koma. En México, la presentadora Galilea Montijo también ha vestido de esta marca en varias ocasiones.

Foto: Especial

JLo acompañó su vestido de gala con un clásico clutch negro con cristales. Llevó su cabello suelto y su maquillaje en tonos café, con labios nude. De su joyería resaltaron sus pendientes en forma espiral, de la marca francesa Reza.

Foto: Instagram @jlo

Con este look, JLo demuestra que la abertura en la pierna en vestidos largos y los detalles cut out seguirán en tendencia por más tiempo y no faltarán en la cercana temporada de fiestas.

Leer también: María Chacón modela blusa encadenada de espalda descubierta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters