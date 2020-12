Durante todo este año, aprendimos muchos trucos y beauty tips para tener una piel hermosa sin la necesidad de salir de casa, pues aunque la pandemia nos haya tenido en nuestras casas muchos meses, es importante destacar que nos sirvieron de maravilla lograr un rostro joven con la ayuda de muchos productos naturales.

A esta lista de aliados de la belleza se une la mandarina, que es una de las frutas de esta temporada que más nos gusta, no solo por su dulce sabor, sino porque su aroma es muy característico de la Navidad. Siempre que vemos que llega diciembre, las mandarinas son de las frutas que hacen su entrada triunfal para regalarnos todo su sabor y su intenso color.



Foto: Uniplash

Al ser un cítrico tan importante en este mes, sabemos que sus nutrientes no pueden pasar desapercibidos en el área de la belleza, ya que esta fuente importante de vitaminas y minerales. Además con ella puedes hacer una mascarilla que rejuvenecerá tu rostro, así que no te preocupes, pues te tenemos todos los detalles.

Según el portal web de Crunchy Betty, la mandarina es un gran aliado de la belleza que debes implementar en tus rutinas para el cuidado del rostro, pues este cítrico está compuesto por: vitamina C y E, mismas que puedes encontrar en diferentes productos antiedad. No olvides que estas vitaminas son dos nutrientes que son fundamentales para cuidar la salud y el aspecto de la piel.

Aparte del portal de Crunchy Betty, la revista Reader's Digest señala que gracias a su carga de vitaminas, la mandarina ayuda a combatir los primeros signos de envejecimiento en la piel, como arrugas, líneas de expresión y manchas.



Foto: Uniplash

Mascarilla de mandarina para tener una piel bella

Ingredientes

¼ taza de leche caliente

Una cucharada de levadura

Una rebanada de pan

Una mandarina

Con un extractor de jugo vas a sacar todo el zumo de la mandarina y lo colocarás mezclandolo con la leche y el pan (este pan debe ir en pequeños trozos para que se pueda mojar y deshacer con facilidad).

Por último incorpora la levadura y mezcla todos los ingredientes hasta que se forme una pasta homogénea.



Foto: Uniplash

Antes de aplicar toda la mezcla en tu rostro debes lavarlo muy bien, como normalmente lo haces. Después aplica el tratamiento directamente sobre la piel con suaves masajes circulares y dejar actuar por 20 minutos, pasado este tiempo retira la mascarilla con abundante agua fría y repite este proceso 2 veces a la semana.

Recuerda que si notas algo raro en tu piel debes suspender toda aplicación de esta mascarilla y acudir al dermatólogo.