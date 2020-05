Bien dice el dicho que “Quien de amarillo se viste es porque de su belleza confía” y es que este color al ser tan llamativo será perfecto para no pasar desapercibidos donde quiera que estés. Usar amarillo además te hará sentir más despierta pues hace que luzcas fresca, decidida y sobre todo fabulosa. Por ello, cuando vimos a Martha de Bayle lucir un conjunto amarillo no dudamos que este será uno de los mejores que veamos en esta semana y que sin duda replicaremos en cuarentena.

Fue a través de Instagram que la conductora y socialité presentó uno de sus mejores looks para su programa de radio. Se trata de un atuendo en amarillo compuesto por unos pantalones pata de elefante o acampanados que de verdad nos encantó, sobre todo porque en estos días hemos usado pants y pantalones más ajustados, un suéter amarillo y como toque fashionista un cinturón blanco que definió aún más su increíble silueta.

El detalle de las mangas acampanadas sin duda le dio otro toque más fashion e hizo que el look luciera lujoso y muy a la moda. Parece que la comodidad no está peleada con el estilo y por esta razón las propuestas sueltas como un corte acampanado o mangas amplias son las mejores para estar cómodas en casa y seguir luciendo bien no importa qué.

Con una melena larga (muy característica de ella) lució espléndida y lista para un ajetreado día de trabajo. Cabe mencionar que si quieres lucir como ella tan solo ve a tu clóset y escoge aquella prenda amarilla que destaque. Puede ser incluso una diadema, un collar o una bufanda si por las mañanas tienes frío. Luego, con más tiempo consigue un pantalón acampanado y combínalo con alguna sandalia plana para mantener la comodidad o unas zapatillas de algún color primario para contrastar. Lo importante es que te sientas cómoda, por lo que esforzarse tanto no será la opción. Si no tienes pantalón acampanado, entonces opta por alguna prenda con manga amplia o un vestido con volantes, tendrán el mismo efecto, solo recuerda: que sea de color amarillo.



Fotos: Instagram (@MarthaDebayle)