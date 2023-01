Martha Debayle conquista en redes con catsuit con transparencias

Sin duda, una de las prendas más favorecedoras que llegaron a revolucionar el estilo el año pasado y no quedó opacada por otras tendencias, fue el catsuit. La versión más sensual y ajustada de los enterizos, que en el otoño las famosas más fashionistas lucieron.

Martha Debayle fue una de las personalidades que llevó de la manera más sofisticada esta prenda que abraza cada curva, demostrando lo versátil que puede ser y lo bien que luce en compañía de unos tacones altos.

Esta vez, la locutora demostró con un reel de Instagram que el catsuit seguirá en tendencia este 2023, para seguir siendo protagonista de looks monocromáticos, mezclándose a la perfección con distintas texturas y tendencias como las transparencias.



Foto: Instagram @marthadebayle



Martha Debayle en catsuit con transparencias

El gran estilo de Martha Debayle resplandece en cada publicación que hace la también empresaria en redes sociales, en Instagram continuamente marca la pauta deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores con sus outfits de alto impacto.

Un ejemplo es el reel que acaba de compartir en su cuenta, en donde se encuentra en una sesión de fotos posando y bailando mientras lleva un sensual catsuit de manga larga y cuello alto con transparencias, al mejor estilo de los de la firma Mugler, que personalidades como Dua Lipa y Miley Cirus elevaron en las tendencias en años recientes.



Foto: Instagram @marthadebayle

La prenda de Martha combina a la perfección la textura mesh de transparencia con el terciopelo, y la combinó con unas botas con plataforma en máxima tendencia.



Foto: Instagram @marthadebayle

Las líneas y formas que se acomodan a lo largo del catsuit le dan una detallada figura que favorece de manera ideal el abdomen, el busto con un escote de corazón y amplifica el volumen de las piernas.



El maquillaje que lleva es su característico ahumado natural en tonos marrones, pestañas con efecto XL, blush para enmarcar sus pómulos, y un color durazno en los labios para acentuar el volumen. El pelo lo llevaba amarrado en una coleta con la frente descubierta.



Los catsuits de Martha Debayle

El catsuit de cuero en color negro es uno de los looks versátiles que ha mostrado en más de una ocasión y siempre le da una vista distinta con diferentes chaquetas o abrigos, demostrando que puede ser una pieza básica y atemporal a la que se le puede sacar un gran partido, desde los looks más fashionistas y arriesgados, hasta en looks cómodos y mococromáticos para un día casual.



Foto: Instagram @marthadebayle

Al más puro estilo de Kim Kardashian, Martha Debayle lució un sensacional catsuit de animal print con un gran lazo sobre un hombro que estilizó su figura.



Foto: Instagram @marthadebayle

