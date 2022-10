María Chacón luce sexy vestido rojo sin ropa interior

La actriz y cantante mexicana, María Chacón, sorprendió a sus fanáticos y al público en general en la presentación de su nueva telenovela donde dará vida a la villana Rebeca Chávez. Y no perdió la oportunidad de lucirse con un sexy vestido rojo, no solo mostrando su buen gusto con el look de impacto que portaba, sino que también se robó las miradas al sumarse a la tendencia de no usar ropa interior.



Y es que, María Chacón, a sus 31 años de edad, no deja de sorprender con su talento en la actuación, motivo por el cual fue elegida para ser parte del elenco en la nueva telenovela, “Cabo”, proyecto que tuvo su presentación oficial el pasado 20 de octubre y en el que la mexicana se dejó ver luciendo un atuendo cut out rojo.

María Chacón luce vestido rojo sin ropa interior

Durante la presentación oficial de la telenovela “Cabo”, María Chacón apareció portando un vestido rojo por debajo de la rodilla pero con abertura en una de las piernas. El diseño en la zona superior contaba con detalles en forma de cinta que rodeaban su cintura y pecho, en colores tanto rojo como púrpura.



El vistoso atuendo de una sola pieza dejó entrever que la actriz mexicana se sumó a la tendencia de un look sin ropa interior, pues los detalles del vestido mostraban su piel al descubierto en zonas como la espalda, cintura, pecho y cadera, así como un pequeño detalle a la altura de la ingle.



Cabe resaltar que los looks sin ropa interior están ganando relevancia en el mundo de la moda, convirtiéndose en una tendencia usada ya por varias celebridades, como el caso de la Chiquis, la hija de Jenny Rivera, o Megan Fox. Y es que, revistas especializadas en el tema aseguran que este estilo provoca libertad, seguridad y poderío en las mujeres, así como un sentido de sensualidad y atrevimiento.



De este modo María Chacón se robó las miradas en la presentación luciendo sexy y atrevida con un look que sin duda alguna está en tendencia así sea portando una sola pieza de alto impacto.

Aunado a su vestido, la actriz mexicana completó su outfit con una zapatillas, un collar y aretes de la misma tonalidad, así como un peinado de cabello lacio.



Imagen: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón luce sexy vestido rojo en la presentación de su nueva telenovela

María Chacón formará parte de la nueva telenovela “Cabo”, una producción de José Alberto “El Güero” Castro, adaptación de la versión “Tú o nadie”, donde la joven de 31 años de edad interpretará a la villana Rebeca Chávez.



Dicho proyecto se estará estrenando en la televisión el próximo 24 de octubre en un horario estelar de 9:30 de la noche, razón por la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México la presentación a la que asistió parte de la producción así como el elenco, incluyendo a María Chacón, la cual se llevó halagos al lucir espectacular con un look que resaltó su belleza y sensualidad.



Imagen: Instagram @oficialmariachacon

