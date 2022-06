María Chacón enciende Instagram con su body más sexy

A pesar de la apretada agenda de la actriz María Chacón, esta se da tiempo para la diversión y para pasar un buen rato en compañía de sus amigos. Experiencias que comparte con sus millones de seguidores en redes sociales, donde también ha dado muestra de ser todo un ícono de la moda y nuevamente lo volvió a comprobar utilizando su body más sexy.

La mexicana se encuentra de vacaciones en España y ha compartido fotografías del país europeo con su más de un millón de seguidores. Además presumió que el pasado 9 de junio se dio cita en el Primavera Sound, un festival de música que se celebra en Barcelona, donde este año se presentaron artistas como Interpol, Gorillaz, Dua Lipa, entre otros.

María Chacón compartió diversas historias en su cuenta de Instagram en donde dejó claro que la estaba pasando muy bien, ya que se presentaba una de sus cantantes favoritas, Dua Lipa. Pero, lo que más llamó la atención de sus publicaciones fue la utilización de su body más sexy, pues se trataba de una prenda cut out en un tono verde, la cual la hacía lucir un escote pronunciado.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Este body pertenece a la marca poster girl, aparece con el tono pepinillo, también está disponible en naranja y negro. Y, tiene un precio aproximado de 2 mil 400 pesos mexicanos.



Foto: Poster girl

Te preguntarás ¿qué son las prendas cut out? Se trata de una vestimenta con aberturas que crean un efecto sensual, atrevido y a la moda. Este diseño estuvo en tendencia durante los años 90, regresó a la vanguardia en el 2020 y desde entonces no ha parado de estar en la preferencia de los diseñadores y celebridades.

Debido a sus orificios y recortes, estas prendas son ideales para lucirlas en primavera y verano pues brindan un toque de frescura a los looks. Esta tendencia es perfecta para todas las edades y siluetas. Además, hay prendas para todos los gustos, pues los cortes son variados, puedes elegir algo más discreto o algo más arriesgado, dependiendo de tu estilo.

Leer también: Las calcetas Balenciaga de Danna Paola de más de 2 mil pesos

María Chacón optó por un diseño más radical que la hacía lucir fabulosa, ya que este body potencia y estiliza la figura. Asimismo, lo combinó con un short denim.

Pero esta no es la primera vez que la actriz elige este estilo, pues en diversas ocasiones ha demostrado su preferencia por estas prendas. Por ejemplo, hace unos meses posteó en su cuenta de Instagram una fotografía con un vestido negro cut out perteneciente a la misma marca, poster girl. Y, como era de esperarse se llevó el elogio de miles de seguidores.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

¿Cómo conseguir el estilo sexy de María Chacón?

Las prendas cut out no solamente reinan en las pasarelas, sino que también en el street style, como en el caso de María Chacón. Por lo que es muy sencillo encontrar looks diferentes, desde marcas de lujo como Gucci, Alexander McQueen, Tom Ford, hasta de tiendas más económicas como Zara, Bershka y Shein.



Foto: Shein

Y no solamente existen los bodies cut out, este corte lo puedes encontrar en otras prendas, como vestidos, blusas, pantalones, playeras y hasta faldas, todas cuentan con aberturas en puntos estratégicos, logrando así resaltar la figura, así que inclúyelas en tu clóset.

Leer también: JLo presume abs de impacto con bikini negro ideal para el verano

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters