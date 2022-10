Maquillajes de impacto para brillar en Halloween

El momento de alistar todo para Halloween ha llegado y hemos seleccionado algunas de las tendencias que reinarán este año para llenarte de inspiración a la hora de elegir tu maquillaje, incluso te puedes inspirar en alguno de los personajes para crear tu look, no tienen que ser 100% iguales, lo mejor es que cada quien le brinde su propio toque de estilo.

Algunas propuestas que encontramos vienen con distintos grados de dificultad, lo aclaramos por si tus habilidades en el mundo del maquillaje no son tan buenas, pero no olvides que es una fecha ideal para practicar contornos y difuminados, que es lo que llenará de realismo tu look.

Maquillajes para brillar en Halloween

Monster High

Con el regreso a los aparadores de la muñeca que conquistó a miles de niñas en 2010, no hay mejor look para Halloween que recrear el de tu personaje favorito de Monster High, además, puedes dejar volar tu imaginación con una versión de estilo preppy que vaya de acuerdo a los colores de la muñeca.



Foto: Instagram @freckles.mua

Recuerda dramatizar el contorno en otro tono diferente al maquillaje base para definir las facciones. También puedes agregar otro grado de complejidad con un efecto extra en las sombras.



Foto: Instagram @edith.rivera18

Stranger Things

Después del rotundo éxito de la temporada 4, más de uno extraña Hawkins, y Halloween será el pretexto ideal para causar sensación con estos maquillajes inspirados en dos personajes clave de esta temporada.

El primero está inspirado en Eddie Munson, una versión femenina y llena de estilo de este icónico personaje; protagonizado por unas sombras rojas del “Hellfire Club”, a juego con un delineado digno de cualquier rockstar, y para sellar el look, unos vibrantes labios rojos.



Fotos: Instagram @justinekaponz

Otro personaje que te puede dar inspiración a la hora de maquillarte y recrear un look similar es Max; con los colores típicos de su vestimenta puedes lograr algo parecido a este ejemplo que también da guiños a David Bowie.

Si quieres llevarlo al siguiente nivel, unas lágrimas de sangre falsa y unos lentes de contacto blancos añadirán todo el realismo. No olvides una sudadera ochentera y tus audífonos para escuchar “Running Up That Hill” a todo volumen.



Foto: Instagram @faerieau



Foto: Instagram @faerieau



Beetle Juice

Este personaje de Tim Burton es emblemático para esta época y una versión femenina se robará la atención de todos; pinta tu melena de verde y alborota todo tu pelo para llenar de estilo este maquillaje.

Puedes jugar con los contornos y sombreados en negro para agregar un aspecto sacado de la película, acompañado por unas pestañas XL para darle un toque de glamour.



Foto: Instagram @dis_glamfairy_ale

Loki

Si eres fan de Marvel, este puede ser un buen año para inspirarte en Loki y recrear unas sombras donde predominen diferentes tonos de verde con negro y un toque de dorado. No olvides una diadema dorada con cuernitos que puedes pintar para elevar todo el look.



Foto: Instaram @



Tiffany, “La novia de Chucky”

En pocas semanas se estrenará una nueva temporada de la serie del muñeco más diabólico que marcó una era en los 90 y no habría una mejor idea esta temporada que recrear el icónico maquillaje de Tiffany.

Recuerda que este look va sí o sí con una ceja ultra delgada; si no la quieres recortar puedes ocultarla con un poco de pegamento en barra, una buena capa de base de maquillaje y sellar con polvo, sobre eso puedes pintarte la ceja igual que la muñeca.



Foto: Instaram @freackles.mua

