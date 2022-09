Mamá de Yanet García celebra su cumpleaños 50 luciendo de 30

Yanet García es una de las presentadoras de televisión más consentidas de México. Su belleza y profesionalismo le han hecho ganar muchos fans, a quienes les comparte cada uno de sus proyectos, viajes y aventuras con su familia, como el festejo de cumpleaños número 50 de su mamá Anny Sanmiguel.

La ex “Chica del clima”, como la conocen sus admiradores, es también una de las mejor pagadas de Only Fans, plataforma donde hemos podido ver su talento como modelo. Y no es para menos, pues hace unos días la joven presentó a su mamá en redes sociales y nos quedó claro de dónde sacó su belleza.

En De Última te mostramos el look con el que la mamá de Yanet García derrochó sensualidad y que será tu mejor inspiración en días especiales.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet García organizó un festejo para su mamá en Nueva York

Yanet García presumió la belleza de su mamá a través de su cuenta de Instagram donde acumula 14.8 millones de seguidores. Y no solo aprovechó para compartir su felicidad a lado de su madre, sino que también la acompañaron sus hermanas Alondra y Prisma García.



Foto: Instagram

En su departamento en Nueva York, la coach fitness le organizó una reunión a Anny Sanmiguel y compartió las mejores fotografías del festejo. En las imágenes publicadas es posible observar los detalles de la decoración y la felicidad de su madre, quien pasó el día en compañía de sus seres queridos.

Y algo que dejó en shock a los fans de Yanet García fue la apariencia de su mamá. Y es que son pocas ocasiones en las que hemos podido apreciar la belleza de Anny Sanmiguel, ya que no es común que haga apariciones en redes sociales. Sin embargo, para su festejo llevó un outfit que la hizo lucir como si tuviera 30 años.



Foto: Instagram

Anny Sanmiguel tiene el look a la moda para mujeres maduras

Aunque la ropa no define la edad, hay prendas que bien valen la pena tener en el radar ya que se convierten en nuestra mejor arma para destacar la figura. En su fiesta de cumpleaños, Anny Sanmiguel nos comprobó que es una auténtica mamá fashionista.



Para su birthday look, la mamá de Yanet García vistió un cárdigan rosa con una blusa blanca, dos básicos infalibles para todas las edades. No obstante, sus jeans con pierna de campana le añadieron el toque extra a su atuendo.



Foto: Instagram

Desde la década de los 60, los jeans acampanados se mantuvieron como una de las prendas favoritas de muchas. Las ventajas que tienen para tus outfits, además de la facilidad de combinarlos, es que estilizan la figura y dan la apariencia de tener las piernas más largas.

Actualmente, los jeans de campana se encuentran dentro de las tendencias para mujeres maduras. Así que no dudes en sacarlos de tu armario para lucirlos en ocasiones especiales, en particular, si los tienes en clores como negro, café o el clásico de mezclilla oscura.

Si tienes dudas de qué tipo de calzado combinar con este tipo de jeans, la mamá de Yanet García te muestra que el mejor match son las alpargatas. En general, cualquier zapato, stiletto o sandalia con plataforma es una excelente alternativa, pues te aportará seguridad y elegancia.



Foto: Instagram

Por su parte, Yanet optó por un vestido blazer con medias de transparencias y botas. Mientras que Prisma García llevó un blazer verde con top strapless negro y jeans skynny. Looks que nos dan cuenta de que el gusto por el buen vestir viene de familia.

