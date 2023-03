Mamá de Nodal se ve de 20 con saco ombliguero y pantalones anchos

La mamá del representante del género regional mexicano, Christian Nodal, acumula una gran popularidad en redes, pues además de compartir los logros de su hijo, presume ante sus seguidores fotos de sus viajes y sus frescos looks.

Silvia Cristina Nodal, mejor conocida como Cristy Nodal, tiene tan solo 41 años de edad. Sin embargo, por medio de sus outfits ha logrado lucir como toda una veinteañera, siguiendo las tendencias más replicadas entre las jóvenes.



Foto: Instagram @cristy_nodal

Recientemente, la mamá de Christian Nodal documentó en Instagram su viaje a una de las locaciones más famosas de Guanajuato, San Miguel de Allende, donde disfrutó del destino, luciendo un impresionante look de saco ombliguero y pantalones anchos.

El look de Cristy Nodal para turistear

Durante su visita a Guanajuato, para visitar el Mirador del Pípila, la madre del intérprete de “De los besos que te di” seleccionó un atuendo que la hizo aparentar tener la mitad de su edad, pues las prendas que lució se apegan a lo último en moda.

Cristy Nodal eligió para turistear un conjunto que combinó un saco ombliguero y unos pantalones anchos con el mismo estampado, una de las tendencias en combinaciones más replicadas en 2022.



Foto: Instagram @cristy_nodal

En esta ocasión, la mamá de Christian Nodal combinó su outfit de estampado floral con un sombrero de cúpula beige, para proteger su rostro del sol, sin dejar de lucir glamurosa.

Además, para rematar el atuendo y darle un toque más de estilo, Cristy cargó con una bolsa de manta blanca, que hizo un match perfecto tanto con el resto de los colores del outfit, como con el patrón estampado en las prendas.

La mamá de Cristian Nodal nunca pierde el estilo

Cristina Nodal ha demostrado por medio de sus fotografías y videos en redes sociales que no teme a sumarse a los nuevos trends de moda, comprobando que no importa la edad que tengas, siempre puedes hacer adecuaciones a tus looks para verte con un toque de elegancia.

La mamá del multigalardonado cantante de música mexicana sabe perfectamente cómo vestirse de acuerdo a la ocasión, así sea que se trate de un viaje internacional o de un paseo por localidades mexicanas.

Por ejemplo, en su más reciente viaje a Abu Dabi, la madre de Nodal posó en fotos, luciendo un look típico de la región, complementado con extravagantes joyas.



Foto: Instagram @cristy_nodal

Igualmente, durante su visita a Canadá, Cristy sorprendió a sus seguidores modelando un total look negro abrigador para la nieve. Este outfit fue complementado por la mamá de Christian con una boina, un par de botas y unos elegantes guantes.



Foto: Instagram @cristy_nodal

No cabe duda de que si bien la juventud de la mamá de Christian Nodal es evidente, la también manager del cantante siempre sabe cómo potenciar su jovialidad por medio de looks que la hacen lucir fresca y a la moda, sigue su ejemplo y demuestra que la edad es solo un número y la seguridad es el mejor accesorio.

