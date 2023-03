Mamá de Nodal presume su figura con look colorido de primavera

La joven madre del cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, no para de deslumbrar a sus seguidores en Instagram, modelando los looks más deseados para esta temporada.

Cristina Nodal, a sus 41 años, luce como toda una veinteañera, pues gracias a su gran estilo para vestir, logra resaltar sus rasgos más favorables y aparenta pertenecer a las generaciones que imponen tendencia.

Foto: Instagram @cristy_nodal

Después de presumir frescos looks durante su viaje a San Miguel de Allende, ahora la madre de Nodal reapareció modelando un conjunto colorido de primavera, que resaltó su figura.

El look primaveral de Cristy Nodal

Siguiendo el trend de utilizar el mismo patrón de estampado tanto en la parte superior como en la inferior del outfit, la mamá del intérprete de “No te contaron mal” se impuso como toda una experta en moda.

Cristy Nodal posó, luciendo feliz, en medio de su multigalardonado hijo y el cantante sonorense Alfredo Olivas, portando un conjunto colorido de blusa y pantalón casual, ideal para esta primavera.

Foto: Instagram @cristy_nodal

No hicieron falta muchos elementos para que la ex suegra de Belinda elevara su look primaveral, pues bastó con solo un collar plateado para voltear todas las miradas de la reunión hacia ella.

Además, en una de las fotografías que la mamá de Nodal posteó en sus historias de Instagram, se puede apreciar que la también manager del cantante complementó su outfit con un bolso negro, que contrastó con la paleta brillante de las prendas.

La mamá de Cristian Nodal impone tendencia en primavera

Como toda una trendsetter, la mamá de Cristian Nodal ha demostrado que sabe perfectamente cómo combinar tanto los colores, como las formas de las prendas, para lucir a la moda y mucho más joven de lo que realmente es.

Cristy Nodal, apegándose a lo dictado por las firmas más importantes del mundo de la moda para esta temporada, combinó de manera excelente una gama de colores pastel, con tonalidades que fueron desde el lila hasta un verde casi fosforescente.

Marcas como Versace, Chanel y Balenciaga auguraron, durante sus desfiles Primavera-Verano 2023, el regreso de los colores vibrantes y la supresión de los estilos monocromáticos, dando paso a looks más arriesgados, como el de la mamá de Christian Nodal.



Foto: Instagram @versace

También, replicando la tendencia de portar estilos con paletas de color optimistas, Cristy Nodal utilizó un estilo de maquillaje lleno de brillo, luciendo un conjunto de sombras rosado y un delineado negro, que, sin duda, realzó su mirada.

Foto: Instagram @cristy_nodal

Respecto al área de los labios, Cristy no restó protagonismo a lo brillante de sus ojos y optó por lucir un labial en color rosa claro con gloss, el cual hizo un perfecto match con el resto del makeup.

Definitivamente Cristy Nodal se ha sumado a la lista de mamás famosas que inspiran a mujeres de todas las edades y son seguidas en redes sociales para replicar sus mejores looks.

