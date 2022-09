Ludwika Paleta tiene la playera blanca con el mensaje más cool

Ludwika Paleta es considerada un ícono de las telenovelas, de la moda y la belleza. La actriz se ha convertido en un referente para crear looks con prendas frescas y relajadas. Tal es el caso de su playera con un mensaje muy cool que sabemos desearás llevar para decirle adiós a las malas vibras.

Originaria de Polonia, Ludwika Paleta ha conquistado el corazón de sus 4.1 millones de seguidores de Instagram con su carisma y buen sentido del humor. Es a través de redes sociales que sus fans le siguen la pista en cada uno de sus proyectos.

A sus 43 años, la actriz comparte con su comunidad los mejores tips de maquillaje y consejos para verse y sentirse bien. Y hoy en De Última te mostramos su outfit “comfy” de playera blanca con una vibra desenfadada.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

La playera de Ludwika Paleta para llevar con cualquier look

Muchos creen que vestimos lo que somos. Y es que la ropa nos ayuda a expresar las diferentes maneras de pensar y a ponernos en el mood de nuestro estado de ánimo. Y en ese sentido, nada como el mensaje motivacional de Ludwika Paleta para iniciar el día con una sonrisa.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una fotografía donde se le observa con un maquillaje de ojos en tonos cafés acompañado de un lipstick color nude. Sin duda, muy característico de ella, pues el “clean look” y “makeup no makeup” son 2 de las tendencias con las que la vemos la mayoría del tiempo.

No obstante, el mensaje de su playera blanca: “Everything se me resbala”, fue el que se robó todas las miradas. Y por supuesto, sus admiradores y compañeros del medio del espectáculo aprovecharon para elogiar la personalidad divertida de la actriz.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

“Pues no siempre, pero lo intento. A ti, ¿qué te hace enojar?", fue la descripción con la que Ludwika Paleta invitó a su comunidad de seguidores a comentar para qué ocasión usarían una playera blanca como la de ella.

El diseño de la playera de Ludwika Paleta es de Amaria, marca que se especializa en personalizar a mano artículos y ropa, como chamarras, playeras o sudaderas, con frases divertidas.

Amaria tiene en su colección de prendas otros mensajes como: “No me fucking importa”, “More love” y “Wine is my only amigo”. Y, como puedes ver, su sello distintivo es mezclar palabras en español e inglés para agregarle un toque diferente a sus diseños.



Foto: Instagram @amaria.mex

Las playeras con mensajes divertidos de Ludwika Paleta

No es la primera ocasión en que la actriz se deja ver con atuendos coloridos y mensajes que demuestran su lado más divertido, al mismo tiempo que nos comprueba que es una experta en crear looks con básicos.

Ludwika Paleta, además de ser amante de las “funny shirts”, también lo es del café. Y para muestra esta foto donde se observa su playera “I like coffee and maybe 3 people” en color rosa, perfecta para los días en que quieres andar cómoda.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

Si quieres imitar su estilo buenas noticias, estas playeras de Ludwika Paleta son prácticamente combinables con todo lo que se te ocurra. Por lo que te sugerimos tener al menos una prenda de este tipo, te aseguramos que es el match perfecto para tus jeans, joggers, shorts y faldas.

